Dan a conocer las universidades a las que es más difícil ingresar: estas son las razones de su complejidad

Según los últimos datos de admisiones y los rankings globales como QS World University Rankings 2026 y Times Higher Education (THE), las tasas de aceptación en las universidades más prestigiosas del mundo han caído a mínimos históricos, oscilando en algunos casos por debajo del 3%.

El dominio de las instituciones estadounidenses y británicas se mantiene firme, aunque con una selectividad cada vez más feroz.

Actualmente, estas son las universidades donde el proceso de ingreso es considerado el más riguroso del planeta.

Universidades donde es más difícil ser admitido

California Institute of Technology (Caltech): Lidera la lista de selectividad con una tasa de admisión que ronda el 2.6%. Su enfoque extremadamente técnico y sus grupos de estudio reducidos hacen que cada plaza sea disputada por miles de genios de la ciencia y la ingeniería.

Harvard University: La histórica institución de la Ivy League registró una tasa de aceptación cercana al 3.2% para su clase de 2026. Harvard no solo busca promedios perfectos, sino perfiles con impacto social y liderazgo comprobado.

Stanford University: Ubicada en el corazón de Silicon Valley, su tasa de ingreso se sitúa en el 3.6%. Stanford es conocida por su filosofía "T-shaped", buscando estudiantes con profundidad académica pero también con una gran capacidad de innovación interdisciplinaria.

Minerva University: Un actor relativamente nuevo pero disruptivo, cuya tasa de aceptación es inferior al 4%. Su modelo de rotación global y clases altamente participativas atrae a miles de aspirantes de todo el mundo, superando en dificultad de ingreso a muchas instituciones centenarias.

Massachusetts Institute of Technology (MIT): Con una tasa de aceptación del 4%, el MIT sigue siendo el "santo grial" para los innovadores tecnológicos, donde se requiere demostrar una curiosidad intelectual insaciable y proyectos de investigación previos.

Ahora, no todo ocurre en Norteamérica. Las universidades asiáticas han escalado posiciones no solo en calidad académica, sino en competitividad. La Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín, en China, tienen tasas de admisión locales extremadamente bajas debido a la inmensa población estudiantil que rinde el examen Gaokao. A nivel internacional, su selectividad es comparable a la de la Ivy League.

En Europa, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge mantienen un sistema único de entrevistas y exámenes específicos.

Aunque sus tasas de aceptación parecen "generosas" en comparación (entre el 15% y 18%), los expertos advierten que esto es engañoso: solo los estudiantes más brillantes se atreven a postular, lo que significa que la competencia ocurre entre la élite académica mundial.

Finalmente, en la región, la selectividad se manifiesta de forma distinta, centrada principalmente en la capacidad de las instituciones públicas. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque masivas, presentan filtros de ingreso extremadamente difíciles en sus carreras más demandadas como Medicina o Ingeniería, donde miles de aspirantes quedan fuera cada año debido a los estrictos exámenes de suficiencia.