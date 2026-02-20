Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

El incremento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026, decretado por el Gobierno Nacional, ha generado un "terremoto" silencioso pero profundo en el sistema pensional de Colombia.

Lo que inicialmente se presentó como un alivio para el poder adquisitivo de los trabajadores, ha derivado en una serie de efectos colaterales que ya afectan a miles de jubilados y amenazan la estabilidad financiera del ahorro para la vejez.

Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, en charla con el diario El Tiempo, ha puesto sobre la mesa una realidad técnica preocupante: el aumento "abrupto" del salario mínimo altera las ecuaciones actuariales del sistema.

Según el directivo, esta situación no solo afecta a quienes están por pensionarse, sino que ya está impactando directamente a quienes hoy reciben su mesada bajo modalidades específicas.

Pensionados que se vieron más afectados por el salario mínimo

Los pensionados bajo el retiro programado es un grupo que se vio afectado. Esta modalidad, donde el dinero se retira gradualmente de la cuenta individual, es la más sensible a la coyuntura. Guerra explicó que, al subir el salario mínimo de manera tan marcada, el capital proyectado debe ajustarse para garantizar que el dinero alcance para toda la vida del pensionado.

En casos puntuales —debido a cambios en el grupo familiar o recalculos obligatorios— se han registrado reducciones en las mesadas. A nivel de industria, se estima que cerca de 72.600 pensionados han visto cambios en sus cálculos debido a esta aritmética.

Por otro lado, el aumento ha provocado que aproximadamente 32.000 personas pasen a depender de este fondo, el cual se encarga de completar el dinero necesario para quienes no alcanzan a financiar por sí mismos una pensión de un salario mínimo.

El problema radica en que estos recursos no son infinitos. Para 2026, se estima que el fondo requerirá una inyección de cerca de 5 billones de pesos adicionales para mantenerse estable, dejando al Gobierno como el único responsable de suplir el dinero cuando este se agote.

Finalmente, alrededor de 20.000 personas que estaban en proceso de pensionarse han encontrado nuevas barreras. Para garantizar una renta vitalicia de un salario mínimo hoy, un colombiano necesita ahorrar cerca de 200 millones de pesos adicionales respecto al año anterior, elevando el capital necesario a unos 550 millones de pesos.

Otro punto crítico revelado por Colfondos es el incremento del seguro previsional, el cual protege contra riesgos de invalidez o fallecimiento. Con el alza del mínimo, el cobro de este seguro subió del 2,4 % al 2,63 %, acercándose peligrosamente al límite legal del 3 %.

Guerra advierte que esto sitúa al sistema en una "falla de mercado", donde el costo de asegurar las pensiones podría volverse insostenible para las administradoras.