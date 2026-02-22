Inteligencia artificial y robótica: el desafío que enfrentará el talento colombiano

La inteligencia artificial (IA) y la robótica avanzan con rapidez y están modificando la estructura del empleo en distintos sectores. En Colombia, el debate ya no gira solo en torno a la posible sustitución de puestos de trabajo, sino sobre cómo cambiarán las tareas y qué habilidades serán más valoradas en los próximos años.

Un reciente informe del McKinsey Global Institute, titulado “Agents, Robots, and Us: Skill partnerships in the age of AI”, analiza el impacto de estas tecnologías en el mercado laboral.

Aunque el estudio se centra en Estados Unidos, sus conclusiones ofrecen pistas relevantes para economías emergentes como la colombiana.

El documento advierte que, con la tecnología disponible hoy, una parte significativa de las actividades laborales podría automatizarse. No obstante, el cambio no apunta a una desaparición masiva de empleos, sino a una transformación profunda de su contenido.

Las tareas repetitivas tenderán a reducirse, mientras aumentará la demanda de habilidades como pensamiento crítico, liderazgo, análisis de datos, creatividad y supervisión de sistemas inteligentes.

Nuevas habilidades en la era de la inteligencia artificial

Según el análisis del McKinsey Global Institute, el crecimiento de herramientas basadas en IA impulsa la necesidad de talento con fluidez tecnológica. Esto implica no solo saber usar plataformas digitales, sino comprender cómo interactuar con sistemas automatizados, interpretar resultados y tomar decisiones estratégicas.

El informe resalta que el futuro del trabajo estará marcado por la colaboración entre personas y tecnología. En este escenario, los trabajadores que desarrollen capacidades adaptativas y aprendizaje continuo tendrán mayores oportunidades de inserción y movilidad laboral.

La investigación también señala que la transición exige inversiones sostenidas en educación y formación técnica, tanto desde el sector público como privado, para evitar brechas de empleabilidad.

América Latina y Colombia ante la automatización

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial complementan este panorama. Sus estimaciones indican que entre el 2 % y el 5 % de los empleos en América Latina y el Caribe podrían enfrentar automatización total con tecnologías de inteligencia artificial.

Sin embargo, también subrayan que la región puede capitalizar oportunidades de crecimiento si fortalece su infraestructura digital y acelera la capacitación en competencias tecnológicas.

En el caso colombiano, la adopción estratégica de IA podría traducirse en mejoras de productividad, mayor eficiencia empresarial y generación de nuevos perfiles laborales. Expertos coinciden en que el desafío radica en equilibrar innovación con inclusión, para que la transición no amplíe desigualdades existentes.

María Jesús Ramírez, Senior Fellow del McKinsey Global Institute, afirmó que el país tiene condiciones favorables para posicionarse como referente regional en adopción responsable de estas tecnologías, siempre que se priorice la inversión en habilidades y transformación digital.

Estamos entrando en una nueva era donde las personas, la inteligencia artificial y la robótica trabajarán de manera complementaria, afirma María Jesús Ramírez.

“Colombia tiene el talento y el impulso necesarios para convertirse en un referente regional en adopción responsable de estas tecnologías. La clave será invertir en habilidades, acelerar la transformación digital y asegurar que las oportunidades lleguen a toda la fuerza laboral del país”, mencionó Ramírez.