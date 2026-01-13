PSE se consolida como la alternativa más segura y ágil para transacciones digitales

En los últimos días, numerosos usuarios han reportado dificultades para completar sus operaciones en línea. Estas fallas generan demoras, incertidumbre y molestia, especialmente cuando se trata de operaciones cotidianas que deberían ser ágiles y confiables.

En este contexto, el Botón PSE de ACH Colombia reafirma su posición como una de las soluciones más estables del ecosistema digital. Su desempeño constante y su capacidad para operar sin interrupciones lo convierten en una alternativa clave frente a las fallas reportadas en otros servicios.

Actualmente, PSE cuenta con más de 27 millones de usuarios registrados en el país. La solidez de su plataforma quedó demostrada durante el reciente Black Friday, una de las jornadas de mayor tráfico transaccional, donde logró un crecimiento del 5% en el volumen de operaciones respecto al año anterior.

Ventajas de PSE para los usuarios

Una de las principales ventajas de PSE es su enfoque en la protección del usuario. A diferencia de otras alternativas que requieren ingresar información de tarjetas o datos sensibles, PSE permite realizar pagos directamente desde la cuenta bancaria, evitando riesgos y reduciendo pasos innecesarios.

"PSE se destaca porque elimina el riesgo de exposición de datos. El usuario opera exclusivamente dentro de su entorno bancario de confianza. Ofrecemos una capa de seguridad esencial que transforma la manera en que la gente realiza pagos digitales de forma fácil y completamente resguardada" afirma Gustavo Vega, Presidente de ACH.

Además de ser seguro, PSE ofrece velocidad y eficiencia. Las transacciones se reflejan en tiempo real o en cuestión de minutos, lo que reduce los tiempos de espera y facilita el flujo de operación tanto para usuarios como para comercios.

Esto convierte al Botón PSE en una opción segura, fácil y rápida para los usuarios, y en una herramienta esencial para comercios y empresas. Su uso simplifica los procesos operativos y de conciliación, permitiendo una reducción significativa en costos y tiempos de gestión.

En un entorno donde la seguridad de la información financiera es indispensable, es vital elegir plataformas que ofrezcan rapidez sin comprometer la protección de los datos. Por eso invitamos a usuarios y comercios a optar por soluciones confiables como el Botón PSE, que aseguran transacciones estables, eficientes y totalmente seguras, permitiéndoles concentrarse en lo esencial.