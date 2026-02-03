Tensión comercial entre Colombia y Ecuador ha afectado el 90% del movimiento terrestre entre los países: experto

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sigue escalando tras la publicación de un borrador de decreto por parte del gobierno colombiano que eleva los aranceles a las importaciones ecuatorianas del 30% al 50%. Esta decisión es una respuesta directa a la medida implementada por Ecuador la semana pasada, cuando elevó a 50% los aranceles a productos colombianos.

Freddy Cevallos Bustamante, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano –Colombiana (Camecol), advirtió sobre el impacto generalizado de estas medidas.

¿Qué sectores productivos resultarán afectados en Ecuador con el aumento de aranceles?

El experto aseguró que serían casi todos los productos estarán afectados con el arancel del 50%. Las restricciones terrestres implementadas por Colombia incluyen arroz, banano, aguacate, cebolla, tomate, legumbres, camarones y langostinos. Según Cevallos, estas medidas han afectado "en un 90% aproximadamente en el movimiento terrestre desde Ecuador hasta Colombia".

El impacto económico para ambas naciones es significativo. Cevallos afirmó que la situación es "terrible" para el sector productivo y advirtió de consecuencias como el incremento del desempleo y la disminución en la recaudación de impuestos en los dos países.

"Es un ojo por ojo lo que se está haciendo. El efecto es que estamos hablando de una afectación no solamente de Gobierno, en realidad quienes lo sienten son la clase productora, importadora, exportadora de Ecuador y Colombia".

Estos sectores van a tener que buscar nuevos mercados para sus productos, sin embargo, señala que esto no será fácil. "Buscar nuevos proveedores, nuevos clientes, no se lo hace de un día al otro. Una relación comercial es una relación personal, es una relación de confianza".

¿Qué hacer para solucionar esta guerra arancelaria?

Cevallos propone que los gremios empresariales de ambos países presionen a sus gobiernos para "diseñar una agenda" con definiciones claras y plazos específicos.

"La única solución que nosotros vemos es que esto vuelva a foja cero y continuemos el mercado y negocios como siempre lo hemos tenido", afirmó.

El expresidente de la Cámara recordó que la relación comercial bilateral "data antes incluso de 1969" y calificó a Colombia no como vecino, sino como un "hermano comercial".