Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 2 de marzo de 2026

La noche de este 2 de marzo de 2026 cerró con expectativa para los seguidores del Super Astro Luna. Como sucede en cada sorteo, la atención estuvo puesta en la combinación oficial que define los premios y marca el pulso de la suerte en todo el país.

A medida que avanzaron las horas, miles de jugadores aguardaron el anuncio del número ganador y su respectivo signo zodiacal, una fórmula que distingue a este juego de otros chances tradicionales. Finalmente, la combinación fue revelada a través de los canales autorizados.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de marzo de 2026

Las balotas se comenzaron a mover a las 10:50 de la noche, como siempre ocurre entre semana, y la combinación ganadora fue:

Número: 6402 .

. Signo: Piscis.

Los jugadores que acertaron de manera exacta ambos elementos acceden al premio mayor, mientras que el plan de premios contempla también pagos de 1.000 y 100 veces lo apostado por aproximaciones y coincidencias parciales.

El Super Astro Luna, un juego que mantiene la emoción cada noche

Este juego de azar se caracteriza por su dinámica particular: no solo basta con elegir bien los números, el signo zodiacal juega un papel determinante en el desenlace. Esa combinación convierte cada resultado en un escenario distinto, donde la precisión puede marcar la diferencia.

Muchos apostadores optan por cifras asociadas a fechas especiales o números recurrentes en su vida cotidiana. Otros prefieren dejar la decisión al azar o confiar en la intuición, pero también están quienes basan su jugada en el signo que consideran más afín a su energía personal.

Con el resultado de este 2 de marzo ya confirmado, la atención se dirige ahora hacia la próxima jornada porque la suerte cambia en segundos, pero la ilusión de ganar permanece intacta.