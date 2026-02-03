Ecuador anunció operaciones conjuntas con EE. UU. contra el narcotráfico sin revelar si habrá un nuevo despliegue militar

El despliegue de una ofensiva militar internacional en territorio ecuatoriano marca el inicio de una "nueva fase" en la estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa.

El mandatario confirmó que, durante el mes de marzo, se ejecutarán "operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos", con el objetivo de pacificar "cada rincón del país".

Aunque Noboa no detalló si esto implicará la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional ni qué otras naciones participarán, enfatizó a través de su cuenta en X que "la seguridad de los ecuatorianos es” su prioridad.

La alianza de seguridad con Washington se ha fortalecido bajo la gestión de Noboa, quien mantiene una relación cercana con Donald Trump. No obstante, el manejo de la cooperación internacional camina sobre una línea delgada tras el referendo de 2025, donde los ciudadanos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras.

Gobierno dijo estar en guerra contra el narcotráfico y decretó un toque de queda:

Como medida inmediata ante la crisis de violencia, el Gobierno impondrá un toque de queda nocturno del 15 al 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

La orden de las autoridades fue tajante tras una ceremonia policial: "Quédense en sus casas. Estamos en una guerra", sentenció el ministro del Interior, John Reimberg. Esta restricción busca frenar la guerra interna entre grupos dedicados a la cocaína y la minería ilegal que ha llevado al país a alcanzar tasas récord de homicidios.

70% de la droga producida en Colombia y Perú sale del Ecuador:

Para coordinar los detalles de esta intervención, Noboa mantuvo un encuentro en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer.

Según un comunicado oficial, la Presidencia busca establecer planes de "intercambio de información y coordinación operativa" enfocados especialmente en el control de puertos y aeropuertos, puntos críticos para un país por donde transita el 70% de la droga producida en Colombia y Perú.