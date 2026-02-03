Castigo de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: Jefe anunció decisión contra este participante

Tras la gala de eliminación del pasado domingo, los ánimos en la Casa de los Famosos se han tornado aún más tensos entre los participantes.

Los directos implicados en esta oportunidad fueron Alexa Torrex y Juanda Caribe quienes nuevamente tuvieron un fuerte cruce de palabras que pasó los límites y llevó al Jefe a tomar cartas en el asunto.

En la noche del domingo, ambos participantes volvieron a 'sacar los trapos al sol', sin embargo, el humorista pasó los límites al mencionar cosas familiares de Alexa e incluso acusarla de 'violar'.

Esta fue la decisión de El Jefe contra Juanda Caribe

Con la tensión en el aire, El Jefe se pronunció y aseguró que el humorista "no puede ir más allá y meterse con cosas familiares".

Ante esto, la decisión fue que el participante irá directo a placa de nominación y estará en riesgo de eliminación. Esta será su primera vez en la placa desde que el reality inició.

Cabe anotar que esta semana la casa vivirá la salida de dos participantes. La primera de ellas será el miércoles y la segunda, como es habitual, el domingo.