"El Pacto me deja solo en esta etapa": Daniel Quintero

El precandidato presidencial Daniel Quintero estuvo en A Lo que Vinimos Electoral hablando de sus propuestas de campaña, la situación de la izquierda y su participación en la consulta del Frente por la Vida.

¿Qué plan tiene usted para acabar con la desigualdad y pobreza monetaria?

Lo primero es que en Colombia es muy duro para muchas personas, para la mayoría de las personas en general, llegar a fin de mes, pagar el arriendo, los servicios, subiendo todo el tiempo. Quiero ser un presidente que se dedique a que sea más fácil para los colombianos llegar a fin de mes. Pero además también quiero ser el presidente que resuelva unos temas que para mí son fundamentales, por ejemplo, el de los computadores y los niños, el de las lavadoras y las madres que no tienen una lavadora. Son programas que ejecutamos en Medellín con muy buenos resultados. Gracias a ese programa de un niño, un computador, los homicidios en Medellín terminaron bajando a más de la mitad.

Medellín se convirtió en la ciudad más pacífica del mundo por una razón básica y es que cuando llegaban los grupos criminales por los niños, encontraron que era un niño diferente, ya era un niño conectado, ya era un niño que tenía futuro.

Usted tiene un proceso precisamente por la administración, por la Alcaldía

Como Fajardo, como Aníbal Gaviria.

A usted lo acaban de imputar

A ellos también.

¿Cómo piensa acabar con la corrupción cuando está precisamente investigado por presunte a corrupción?

Acabándola. Lo que hicimos nosotros fue precisamente enfrentar a los corruptos (...) se dedican a decirle al ladrón a que los denunció por ladrones.

El fondo no es que la investigación que yo tengo, que tengo que responder por ella y lo estamos haciendo con presunción de inocencia y todo lo que eso implica, sea una limitante para poder enfrentarlo.

¿Qué he propuesto yo para acabar con la corrupción en Colombia? Primero que todo un reseteo político en este país porque no puede ser que la justicia esté, por ejemplo, tan politizada.

¿Cómo ve el panorama a pocos días de las elecciones cuando el Pacto Histórico dice que no voten la consulta?

Es más difícil ganar una elección cuando parte del progresismo no va a votar la consulta, nos toca más duro.

¿Siente que les dieron la espalda?

Un poco, me dejan solo en esta etapa que es muy importante. Eso obviamente beneficia a Roy Barreras que tiene maquinarias, pero yo voy para adelante, con lo que hay vamos para adelante.

Eso obviamente conviene a Roy porque los votos de Roy son de maquinaria, se pueden contar, los míos no, los míos son de opinión.

Si el Pacto Histórico está diciendo no voten la consulta, ¿qué viene entonces para el lunes, el 9 de marzo?

Unidad. Yo creo que en cualquier escenario hay que lograr unidad. Lo que sigue y he propuesto es que en abril hagamos una encuesta de a quién le va mejor, si a Cepeda o a mí, de cara a segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

Si nos va mejor a nosotros, pues Cepeda se nos une y si le va mejor a Cepeda, pues yo me le uno.

¿Y si Iván Cepeda no le apuesta a esa encuesta, se va con él o llega a la primera vuelta?

Tocaría llegar a la primera vuelta, pero yo creo que Iván Cepeda va a decir que sí.

¿Hay división en la izquierda?

Si yo gano, no hay división. Lo primero que digo es hagamos un ejercicio de unidad.