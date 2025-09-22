Dan a conocer el ranking de las mejores universidades públicas del país: hay novedades en el listado

La calidad de la educación superior en Colombia ha sido un tema de constante análisis y debate, con rankings nacionales e internacionales que buscan medir el desempeño de las instituciones académicas.

Entre las universidades públicas, la competencia es reñida, y su prestigio se consolida no solo por su excelencia académica, sino también por el impacto social y la investigación que generan.

El último ranking, basado en criterios como el desempeño en pruebas Saber Pro, la investigación, y la reputación académica, ha revelado cuáles son las diez mejores universidades públicas del país y en qué ciudades están ubicadas.

Mejores universidades públicas del país

El top 10 de universidades públicas revela una geografía de la educación superior en Colombia, con instituciones que se han convertido en pilares de sus respectivas regiones. Cada una de ellas no solo forma profesionales, sino que también contribuye al desarrollo científico, económico y cultural de su área de influencia.