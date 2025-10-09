CANAL RCN
Economía

Atención | Estos son los 10 mejores colegios de Colombia según el Ranking Col-Sapiens 2025

El Ranking Col-Sapiens 2025 reveló cuáles son los mejores colegios de Colombia, tras evaluar más de 14.600 instituciones y destacar a solo 809 en todo el país.

Mejor Colegio de Colombia
Foto: BOSTON INTERNATIONAL SCHOOL

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
12:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La calidad educativa en Colombia volvió a ser medida por la consultora Sapiens Research, que presentó la edición número 13 del Ranking Col-Sapiens 2025-2026.

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes
RELACIONADO

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes

Este listado, reconocido como uno de los más importantes en el país, analizó más de 14.600 instituciones educativas entre marzo y agosto de 2025 en todo el país, incluyendo colegios públicos, privados, rurales, urbanos y de calendario A y B.

El resultado fue contundente, pues solo 809 colegios de 122 municipios lograron clasificar, 71 menos que en la entrega anterior. Esto refleja lo exigente del proceso de selección, que evalúa tanto el desempeño académico como las certificaciones internacionales de cada plantel.

Así se mide la calidad educativa en Colombia

Según el diario La República, el estudio se basó en dos grandes indicadores. El primero, denominado D1 a D10, mide el desempeño académico en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanas e inglés, con base en la plataforma Prisma del Icfes.

Continua nuestra apuesta por la educación digital en la región: 120.000 becas para capacitación en IA en Hispanoamérica este 2025
RELACIONADO

Continua nuestra apuesta por la educación digital en la región: 120.000 becas para capacitación en IA en Hispanoamérica este 2025

El segundo indicador, clasificado de AAA+++ a A, corresponde a las certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales con las que cuentan las instituciones.

De esta manera, los colegios que entran al ranking son aquellos que logran combinar altos estándares académicos con procesos de calidad respaldados por acreditaciones reconocidas a nivel mundial.

Los mejores colegios según el Ranking Col-Sapiens 2025

En la categoría más alta, solo seis colegios alcanzaron el puntaje máximo: el Boston International (Barranquilla), el Nuevo Cambridge (Floridablanca), el Anglo Americano (Bogotá), el Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga), el Liceo Campo David (Bogotá) y el Bilingüe Diana Oese (Cali).

Investigan a funcionarios de la Secretaría de Educación por abuso en colegio de Usme
RELACIONADO

Investigan a funcionarios de la Secretaría de Educación por abuso en colegio de Usme

El top 10 lo completan cuatro instituciones que alcanzaron la categoría D2: Los Nogales (Bogotá), Colombo Americano (Bogotá), San Jorge de Inglaterra (Bogotá) y San Mateo Apóstol (Bogotá).

Este ranking no solo resalta a los mejores colegios del país, sino que también se convierte en una guía para las familias que buscan instituciones con estándares educativos de excelencia para sus hijos de cara al futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

El dólar vuelve a caer en Colombia y toca su nivel más bajo en más de un año: precio de hoy, 10 de septiembre

Banco de la República

Banco de la República hace llamado sobre falsos billetes de $50.000 y $100.000

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Viral

Reconocida cantante del género urbano construyó su propia iglesia: “Fue una promesa”

La artista sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar la promesa que decidió cumplir.

Vía al Llano

Vía al Llano estará cerrada durante 72 horas por trabajos de mejoramiento

El cierre vial comenzará este miércoles y solo vehículos autorizados podrán transitar.

Ciclismo

Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos

Estados Unidos

Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana