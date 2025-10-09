Atención | Estos son los 10 mejores colegios de Colombia según el Ranking Col-Sapiens 2025

La calidad educativa en Colombia volvió a ser medida por la consultora Sapiens Research, que presentó la edición número 13 del Ranking Col-Sapiens 2025-2026.

Este listado, reconocido como uno de los más importantes en el país, analizó más de 14.600 instituciones educativas entre marzo y agosto de 2025 en todo el país, incluyendo colegios públicos, privados, rurales, urbanos y de calendario A y B.

El resultado fue contundente, pues solo 809 colegios de 122 municipios lograron clasificar, 71 menos que en la entrega anterior. Esto refleja lo exigente del proceso de selección, que evalúa tanto el desempeño académico como las certificaciones internacionales de cada plantel.

Así se mide la calidad educativa en Colombia

Según el diario La República, el estudio se basó en dos grandes indicadores. El primero, denominado D1 a D10, mide el desempeño académico en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanas e inglés, con base en la plataforma Prisma del Icfes.

El segundo indicador, clasificado de AAA+++ a A, corresponde a las certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales con las que cuentan las instituciones.

De esta manera, los colegios que entran al ranking son aquellos que logran combinar altos estándares académicos con procesos de calidad respaldados por acreditaciones reconocidas a nivel mundial.

Los mejores colegios según el Ranking Col-Sapiens 2025

En la categoría más alta, solo seis colegios alcanzaron el puntaje máximo: el Boston International (Barranquilla), el Nuevo Cambridge (Floridablanca), el Anglo Americano (Bogotá), el Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga), el Liceo Campo David (Bogotá) y el Bilingüe Diana Oese (Cali).

El top 10 lo completan cuatro instituciones que alcanzaron la categoría D2: Los Nogales (Bogotá), Colombo Americano (Bogotá), San Jorge de Inglaterra (Bogotá) y San Mateo Apóstol (Bogotá).

Este ranking no solo resalta a los mejores colegios del país, sino que también se convierte en una guía para las familias que buscan instituciones con estándares educativos de excelencia para sus hijos de cara al futuro.