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Economía

Trabajadores recibirán indemnización si fueron despedidos por esta razón

La Corte Suprema ha emitido una aclaración crucial que podría cambiar el destino de miles de trabajadores.

Mateo Alfonso Rey

junio 10 de 2026
04:52 p. m.
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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una aclaración fundamental que pone freno a una práctica muy común en las empresas: el uso de los contratos por obra o labor para despedir personal sin pagar un solo peso de indemnización. El alto tribunal dictaminó que el empleador no puede terminar estos contratos de forma arbitraria argumentando simplemente que "la labor ya finalizó".

En el país, el contrato por obra o labor es ampliamente utilizado debido a su flexibilidad, ya que su duración está ligada exclusivamente al tiempo que tome realizar una actividad específica.

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Sin embargo, la Corte Suprema detectó que muchas organizaciones utilizan esta modalidad como una fachada para realizar despidos injustificados, desvinculando a los empleados antes de tiempo o cuando la obra real todavía continúa vigente.

El fallo que cambia las reglas para los trabajadores

La aclaración del máximo tribunal se dio al resolver el caso de un trabajador que fue despedido bajo el argumento de que su labor había concluido. El empleado demostró ante la justicia que, a pesar de su notificación de despido, las actividades y la obra para la cual fue contratado seguían ejecutándose normalmente dentro de la empresa.

La Corte Suprema de Justicia fue tajante al unificar el criterio: le corresponde estrictamente al empleador demostrar de forma clara y con pruebas que la obra o labor llegó a su fin real. Si la empresa no logra probar jurídicamente que la tarea específica concluyó, la terminación del contrato se considerará de inmediato como un despido sin justa causa.

Al declararse el despido como injustificado, la empresa se ve obligada por ley a pagarle al trabajador afectado la indemnización correspondiente, la cual equivale a los salarios que el empleado habría devengado durante el tiempo que faltaba para la terminación real de la obra o labor contratada.

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Tres claves para saber si te corresponde indemnización

Con este pronunciamiento, los trabajadores bajo la modalidad de obra o labor en Colombia cuentan con herramientas clave para identificar si sus derechos fueron vulnerados:

  • Continuidad de la actividad: Si fuiste despedido porque supuestamente "se acabó la labor", pero notas que tus compañeros siguen haciendo el mismo proyecto o la empresa contrató a otra persona para ocupar tu puesto al día siguiente, el despido es ilegal.
  • Falta de claridad en el contrato: El contrato debe especificar detalladamente cuál es la obra o tarea a realizar. Las cláusulas genéricas o ambiguas juegan a favor del trabajador ante los jueces laborales.
  • Obligación probatoria del jefe: Ya no basta con la palabra del empleador o una carta de despido genérica. Si el caso llega a instancias judiciales, la empresa es la que tiene la carga de la prueba para demostrar el cierre técnico o la finalización real del proyecto.
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