Otra aerolínea cerró operaciones tras bancarrota: empleados fueron despedidos por videollamada

Tras la pandemia, el sector aéreo ha enfrentado duros retos en materia económica a nivel mundial. El aumento histórico en los costos del combustible de aviación, la devaluación de las monedas frente al dólar, una inflación persistente y las tensiones geopolíticas obligan a desviar rutas tradicionales, incrementando drásticamente los gastos operativos.

En los últimos años, este panorama ha cobrado la vida de numerosas aerolíneas a nivel internacional. Desde la quiebra de importantes aerolíneas regionales europeas como Flybe, hasta las recientes dificultades de operadores como Blue Islands, Play o Braathens.

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Muchas de estas compañías sucumbieron tras acumular deudas insostenibles adquiridas durante la crisis sanitaria, combinadas con la incapacidad de trasladar el encarecimiento del combustible a las tarifas de los usuarios en mercados de alta competencia. Incluso los gigantes del sector han tenido que reestructurarse agresivamente para evitar la desaparición.

Otra aerolínea en Europa cerró operaciones

El ejemplo más reciente y drástico de esta crisis es el colapso de European Cargo Limited, la aerolínea de carga británica que acaba de declararse oficialmente en bancarrota, dejando en evidencia la fragilidad de los operadores de nicho.

El pasado 3 de junio de 2026, European Cargo Limited entró formalmente en concurso de acreedores (administración judicial), poniendo fin a su vida operativa de manera abrupta y dejando a casi 200 trabajadores en el desempleo de la noche a la mañana.

La compañía, con sede principal en el Aeropuerto de Bournemouth, designó a los especialistas Stuart Morris, Robert Fishman y David Soden, de la firma Teneo Financial Advisory Limited, como administradores conjuntos para gestionar el cese de la empresa e intentar salvar o vender los activos restantes.

La caída de la aerolínea se venía fraguando semanas atrás. Los registros de seguimiento de FlightAware confirmaron que la flota detuvo por completo sus operaciones comerciales el pasado 19 de mayo de 2026, tras un último vuelo entre Karaganda y Maastricht.

Actualmente, sus siete aeronaves permanecen inmovilizadas en tierra en los aeropuertos de Bournemouth y Teesside, este último una base operativa que la compañía había inaugurado con grandes celebraciones apenas tres meses antes, en marzo, como parte de un fallido plan de expansión.

Empleados informaron que sus despidos fueron por videollamada

Según informó el periódico Daily Echo de Bournemouth, al menos dos trabajadores denunciaron haber sido despedidos durante una videollamada realizada a través de Microsoft Teams.

Por ahora no se ha dado a conocer cuántos empleados podrían verse afectados por el proceso administrativo ni el alcance total de las medidas adoptadas por la compañía.