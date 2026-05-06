CANAL RCN
Economía

Otra aerolínea cerró operaciones tras bancarrota: empleados fueron despedidos por videollamada

Tras más de cinco años de operación, la aerolínea dijo adiós.

aerolienas

Noticias RCN

junio 05 de 2026
07:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la pandemia, el sector aéreo ha enfrentado duros retos en materia económica a nivel mundial. El aumento histórico en los costos del combustible de aviación, la devaluación de las monedas frente al dólar, una inflación persistente y las tensiones geopolíticas obligan a desviar rutas tradicionales, incrementando drásticamente los gastos operativos.

En los últimos años, este panorama ha cobrado la vida de numerosas aerolíneas a nivel internacional. Desde la quiebra de importantes aerolíneas regionales europeas como Flybe, hasta las recientes dificultades de operadores como Blue Islands, Play o Braathens.

Aerolíneas deberán pagar combustible de Venezuela a Estados Unidos
RELACIONADO

Aerolíneas deberán pagar combustible de Venezuela a Estados Unidos

Muchas de estas compañías sucumbieron tras acumular deudas insostenibles adquiridas durante la crisis sanitaria, combinadas con la incapacidad de trasladar el encarecimiento del combustible a las tarifas de los usuarios en mercados de alta competencia. Incluso los gigantes del sector han tenido que reestructurarse agresivamente para evitar la desaparición.

Otra aerolínea en Europa cerró operaciones

El ejemplo más reciente y drástico de esta crisis es el colapso de European Cargo Limited, la aerolínea de carga británica que acaba de declararse oficialmente en bancarrota, dejando en evidencia la fragilidad de los operadores de nicho.

El pasado 3 de junio de 2026, European Cargo Limited entró formalmente en concurso de acreedores (administración judicial), poniendo fin a su vida operativa de manera abrupta y dejando a casi 200 trabajadores en el desempleo de la noche a la mañana.

Aerolínea anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita: estas son las fechas, horarios y precios
RELACIONADO

Aerolínea anunció vuelos directos entre Bogotá e Isla de Margarita: estas son las fechas, horarios y precios

La compañía, con sede principal en el Aeropuerto de Bournemouth, designó a los especialistas Stuart Morris, Robert Fishman y David Soden, de la firma Teneo Financial Advisory Limited, como administradores conjuntos para gestionar el cese de la empresa e intentar salvar o vender los activos restantes.

La caída de la aerolínea se venía fraguando semanas atrás. Los registros de seguimiento de FlightAware confirmaron que la flota detuvo por completo sus operaciones comerciales el pasado 19 de mayo de 2026, tras un último vuelo entre Karaganda y Maastricht.

Actualmente, sus siete aeronaves permanecen inmovilizadas en tierra en los aeropuertos de Bournemouth y Teesside, este último una base operativa que la compañía había inaugurado con grandes celebraciones apenas tres meses antes, en marzo, como parte de un fallido plan de expansión.

Empleados informaron que sus despidos fueron por videollamada

Según informó el periódico Daily Echo de Bournemouth, al menos dos trabajadores denunciaron haber sido despedidos durante una videollamada realizada a través de Microsoft Teams.

Por ahora no se ha dado a conocer cuántos empleados podrían verse afectados por el proceso administrativo ni el alcance total de las medidas adoptadas por la compañía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Atentos jubilados: Cambian requisito para recibir dinero extra de pensión

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de junio de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 4 de junio de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Cada día mueren 16 motociclistas en Colombia: este fue el reporte previo al inicio del puente festivo

La Policía de Tránsito desplegó más de 5.200 uniformados durante el puente festivo de Corpus Christi.

Selección Colombia

¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!

La selección Colombia arribó en las últimas horas a San Diego y fue recibida por decenas de hinchas con la camiseta tricolor.

Artistas

"Pronto mi verdad": enigmático mensaje de Francisco Bolívar, el reconocido actor, tras la preocupación generada

Nicolás Maduro

Incorporan a la abogada que representó a Sean ‘Diddy’ Combs a la defensa de Maduro

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales