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Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy martes 17 de marzo de 2026

¡Están festejando los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
09:00 p. m.
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La noche no solo marca el cierre del día, también es el momento en el que muchos jugadores en Colombia buscan una última sorpresa: el resultado del Super Astro Luna.

Este 17 de marzo de 2026, el sorteo volvió a realizarse y dejó una nueva combinación que rápidamente empezó a ser consultada en distintos rincones del país.

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A diferencia de otros juegos, aquí no basta con recordar una cifra. El resultado completo exige atención doble: cuatro números y un signo zodiacal que determinan quiénes logran el mayor acierto. Por eso, al momento de revisar, los jugadores deben estar atentos de todos los detalles.

Tras el sorteo, la combinación oficial fue difundida y comenzó ese ejercicio casi automático de comparar, revisar y volver a mirar el tiquete.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de marzo

Las balotas empezaron a moverse a las 10:50 de la noche y generaron múltiples emociones entre los apostadores.

Ante la atenta y rigurosa mirada del delegado de Coljuegos, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna reveló la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Del resultado a la reacción: lo que pasa después del sorteo del Super Astro Luna

Una vez se conoció la combinación del Super Astro Luna, empezó una segunda parte del juego que no está en las reglas, pero sí en la rutina de los apostadores: la reacción. Algunos celebraron de inmediato, otros revisaron varias veces para confirmar y muchos más analizaron qué tan cerca estuvieron de acertar.

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En ese momento también aparecieron las conclusiones rápidas: cambiar de números, insistir con la misma combinación o intentar una nueva estrategia en el siguiente sorteo.

El Super Astro Luna tiene esa capacidad de cerrar el día con una respuesta concreta, pero al mismo tiempo dejar abierta la expectativa para la próxima jugada, que será el 18 de marzo de 2026.

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