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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 18 de abril de 2026

¡La jornada fue emocionante para muchos apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto. Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
09:15 p. m.
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No todos los resultados se apagan cuando termina el sorteo. Algunos quedan dando vueltas, como una luz que permanece encendida en la mente de los jugadores.

Así se vive el Super Astro Luna: el número aparece y sigue presente mucho después de haber sido anunciado. Fue así como la noche de este 18 de abril de 2026 dejó una combinación que empezó a circular de inmediato.

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Desde que se publica, el resultado no se queda en un solo lugar. Pasa de pantalla en pantalla, de conversación en conversación y de memoria en memoria.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de abril de 2026

Las balotas se movieron a toda marcha a partir de las 10:42 de la noche y los apostadores se emocionaron al máximo.

Y es que, después de que la presentadora del sorteo del Super Astro Luna hizo su intervención, se conoció que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que sigue circulando después del sorteo del Super Astro Luna

El Super Astro Luna no termina en el momento en que se revela el número. En realidad, ahí comienza otra etapa: la de su recorrido.

Los jugadores lo revisan, lo comparten y lo comparan. Algunos lo repiten en voz alta, mientras que otros lo guardan como referencia.

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Además, la combinación no es solo numérica. El signo zodiacal añade una segunda capa que hace que la revisión sea más detallada.

Con el resultado del 18 de abril de 2026 ya definido, la noche deja algo más que una cifra fija. Además, los apostadores ya comienzan a prepararse para la siguiente jornada, que será el domingo 19 de abril, a las 8:30 p.m.

 

 

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