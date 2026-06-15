¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año? Expertos dan tips

Junio es uno de los meses más esperados por los colombianos, debido a que llega la prima de mitad de año.

La prima es obligatoria para los empleados y debe pagarse antes del 30 de junio. El cálculo se hace así: para quienes ganan salario fijo, se saca multiplicando el ingreso mensual por los días trabajados en el semestre y luego se divide por 360.

¿Cómo se calcula la prima?

Los expertos de la firma Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, en diálogo con El Nuevo Siglo, presentaron un informe que reveló un curioso fenómeno: cuatro de cada 10 colombianos gastan erróneamente la prima.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la prima no es un regalo para usarla en caprichos, sino que es un recurso clave para las finanzas personales y más en un contexto donde la inflación u otros aspectos varían las condiciones de vida.

“El peor error que podemos cometer es dejar que ese dinero se diluya en el gasto diario”, afirmó el director de Insolvencia Colombia, Luis Benitez.

¿Cómo invertir la prima a largo plazo?

Por eso, los analistas presentaron una serie de recomendaciones para sacarle el mejor provecho a este beneficio. Sin duda, puede ser un salvavidas para ponerse al día con las altas deudas o las cuentas pendientes de las tarjetas de crédito.

Esto, por ejemplo, ayuda a que los usuarios reduzcan sus tasas de interés y así el pago mensual sea de menor valor. Usar la prima, entonces, tiene efectos en el futuro.

Aunque la prima también se puede destinar para otras cosas diferentes a las deudas. Pensando en la proyección a largo plazo, una posibilidad es invertir el dinero en un CDT, a seis meses o un año. Culminado el tiempo, los intereses serán beneficiosos.