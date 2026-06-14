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¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida

Adolescentes están hablando más con la IA que con sus amigos o familiares. ¿Por qué?

adolescentes le estan contando su vida a la ia
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 14 de 2026
10:55 a. m.
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La inteligencia artificial está ganando un nuevo espacio entre los adolescentes: las conversaciones personales. Un reciente estudio reveló que uno de cada tres jóvenes considera que hablar con chatbots o compañeros virtuales de IA puede ser tan satisfactorio, o incluso más, que conversar con amigos reales.

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La tendencia encendió alertas entre expertos en salud mental y tecnología, que observan cómo las nuevas generaciones recurren cada vez más a estas herramientas para buscar apoyo emocional, resolver dudas personales o simplemente sentirse escuchados.

¿Qué dice el estudio sobre los adolescentes y la inteligencia artificial?

La investigación fue realizada por Common Sense Media entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos. Los resultados mostraron que el 72 % ha utilizado alguna vez compañeros virtuales o chatbots diseñados para interactuar de manera social, mientras que más de la mitad los usa con cierta frecuencia.

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Uno de los datos que más llamó la atención es que el 31 % de los encuestados aseguró que las conversaciones con inteligencia artificial resultan igual o más satisfactorias que las que tienen con amigos o personas reales. Además, cerca de un tercio reconoció haber hablado con la IA sobre asuntos importantes antes que con familiares o conocidos.

El informe también encontró que algunos adolescentes utilizan estas herramientas para buscar apoyo emocional, practicar conversaciones, recibir consejos o incluso establecer vínculos que perciben como cercanos.

¿Por qué los jóvenes están recurriendo a la IA?

Especialistas señalan que la popularidad de estos sistemas está relacionada con factores como la soledad, la curiosidad tecnológica y la posibilidad de mantener conversaciones sin sentirse juzgados. Algunos adolescentes consideran que los chatbots están disponibles en cualquier momento y ofrecen respuestas inmediatas.

Sin embargo, investigadores advierten que estas plataformas no reemplazan las relaciones humanas. Estudios recientes han encontrado que los jóvenes con redes sociales más limitadas tienden a buscar con mayor frecuencia compañía en la inteligencia artificial, aunque los beneficios emocionales pueden ser reducidos frente a los vínculos reales.

¿Existe preocupación por esta tendencia?

Sí. Diversos expertos consideran que el crecimiento de los llamados "compañeros de IA" plantea desafíos importantes para el desarrollo social de niños y adolescentes. Entre las preocupaciones aparecen la dependencia emocional, la sobreexposición de información personal y la posibilidad de sustituir interacciones humanas por conversaciones con algoritmos.

Aun así, el mismo estudio encontró un dato que ofrece contexto: la mayoría de los adolescentes sigue prefiriendo las amistades reales. Ocho de cada diez afirmaron que pasan más tiempo con sus amigos que con herramientas de inteligencia artificial.

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La discusión apenas comienza, pero los datos muestran que la inteligencia artificial ya no solo responde preguntas o ayuda con tareas. Para muchos jóvenes, también se está convirtiendo en un espacio de conversación, compañía y apoyo emocional.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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