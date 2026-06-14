¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida

La inteligencia artificial está ganando un nuevo espacio entre los adolescentes: las conversaciones personales. Un reciente estudio reveló que uno de cada tres jóvenes considera que hablar con chatbots o compañeros virtuales de IA puede ser tan satisfactorio, o incluso más, que conversar con amigos reales.

La tendencia encendió alertas entre expertos en salud mental y tecnología, que observan cómo las nuevas generaciones recurren cada vez más a estas herramientas para buscar apoyo emocional, resolver dudas personales o simplemente sentirse escuchados.

¿Qué dice el estudio sobre los adolescentes y la inteligencia artificial?

La investigación fue realizada por Common Sense Media entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos. Los resultados mostraron que el 72 % ha utilizado alguna vez compañeros virtuales o chatbots diseñados para interactuar de manera social, mientras que más de la mitad los usa con cierta frecuencia.

RELACIONADO Coljuegos alerta que falsos brujos estafan con supuestos premios de Baloto

Uno de los datos que más llamó la atención es que el 31 % de los encuestados aseguró que las conversaciones con inteligencia artificial resultan igual o más satisfactorias que las que tienen con amigos o personas reales. Además, cerca de un tercio reconoció haber hablado con la IA sobre asuntos importantes antes que con familiares o conocidos.

El informe también encontró que algunos adolescentes utilizan estas herramientas para buscar apoyo emocional, practicar conversaciones, recibir consejos o incluso establecer vínculos que perciben como cercanos.

¿Por qué los jóvenes están recurriendo a la IA?

Especialistas señalan que la popularidad de estos sistemas está relacionada con factores como la soledad, la curiosidad tecnológica y la posibilidad de mantener conversaciones sin sentirse juzgados. Algunos adolescentes consideran que los chatbots están disponibles en cualquier momento y ofrecen respuestas inmediatas.

Sin embargo, investigadores advierten que estas plataformas no reemplazan las relaciones humanas. Estudios recientes han encontrado que los jóvenes con redes sociales más limitadas tienden a buscar con mayor frecuencia compañía en la inteligencia artificial, aunque los beneficios emocionales pueden ser reducidos frente a los vínculos reales.

¿Existe preocupación por esta tendencia?

Sí. Diversos expertos consideran que el crecimiento de los llamados "compañeros de IA" plantea desafíos importantes para el desarrollo social de niños y adolescentes. Entre las preocupaciones aparecen la dependencia emocional, la sobreexposición de información personal y la posibilidad de sustituir interacciones humanas por conversaciones con algoritmos.

Aun así, el mismo estudio encontró un dato que ofrece contexto: la mayoría de los adolescentes sigue prefiriendo las amistades reales. Ocho de cada diez afirmaron que pasan más tiempo con sus amigos que con herramientas de inteligencia artificial.

RELACIONADO Colombia ocupa preocupante puesto en ranking de países con más ataques cibernéticos

La discusión apenas comienza, pero los datos muestran que la inteligencia artificial ya no solo responde preguntas o ayuda con tareas. Para muchos jóvenes, también se está convirtiendo en un espacio de conversación, compañía y apoyo emocional.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN