Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 31 de marzo de 2026

Más allá del número que sale cada noche, el Super Astro Luna tiene un atractivo clave: lo que está en juego. Este 31 de marzo de 2026, el sorteo volvió a realizarse y dejó una combinación que no solo define ganadores, sino también el valor de los premios que pueden alcanzar los apostadores.

A diferencia de otros juegos de azar, aquí la apuesta puede multiplicarse de manera significativa. Dependiendo de la modalidad elegida, un acierto exacto puede representar un pago de hasta 42.000 veces el valor apostado, lo que convierte cada jugada en una posibilidad de alto retorno con una inversión relativamente baja.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 31 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 31 de marzo de 2026

A las 10:50 de la noche, como siempre ocurre entre semana, comenzaron a moverse las balotas del Super Astro Luna.

Fue así como, en cuestión de segundos, se conoció que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿Cuánto se puede ganar en el Super Astro Luna?

El plan de premios del Super Astro Luna contempla varias formas de ganar, lo que amplía las opciones para los jugadores:

Acierto exacto (los cuatro números y el signo): es el premio mayor y puede pagar hasta 42.000 veces lo apostado.

Primer acierto parcial (los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo): paga 1.000 veces lo apostado.

Segundo acierto parcial (los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo): paga 100 veces lo apostado.

De esa manera, este sistema hace que no todo dependa de un único acierto total, sino que existan diferentes niveles de recompensa.

Además, el componente del signo zodiacal añade una capa adicional de dificultad, pero también de atractivo, ya que exige una coincidencia completa para acceder al premio más alto.