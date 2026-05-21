CANAL RCN
Economía

App lanzó ‘La Polla Nequi’: así puede ganar hasta $35 millones en el Mundial 2026

Nequi lanzó una polla, de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, donde participará la Selección Colombia.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nequi lanzó una nueva dinámica para sus usuarios que mezcla fútbol, pronósticos y premios millonarios.

El botón oculto de Nequi que ayuda a evitar estafas y fraudes en transferencias
RELACIONADO

El botón oculto de Nequi que ayuda a evitar estafas y fraudes en transferencias

Se trata de “La Polla Nequi”, una campaña promocional que estará disponible hasta el 19 de julio de 2026 y que entregará más de $400 millones en incentivos para miles de participantes.

La iniciativa busca que los usuarios interactúen con los servicios de la aplicación mientras realizan predicciones sobre los partidos del Mundial. Según explicó la plataforma, no se trata de apuestas ni de juegos donde las personas arriesguen dinero, sino de una actividad gratuita basada en puntos y rankings.

Así puede participar en ‘La Polla Nequi’

Para ingresar a la dinámica, los usuarios deben seguir algunos pasos dentro de la aplicación. El primero consiste en utilizar al menos dos servicios de Nequi durante la vigencia de la campaña. Entre las opciones disponibles están pagar con tarjeta, usar QR, recargar, pagar servicios, hacer compras online o cancelar suscripciones.

Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que hagan este sencillo trámite en la app
RELACIONADO

Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que hagan este sencillo trámite en la app

Después de cumplir ese requisito, la aplicación enviará un código al usuario mediante notificaciones. Ese código deberá registrarse en la sección “La Polla Nequi” dentro de la app para habilitar la participación.

Una vez inscrito, cada persona podrá hacer pronósticos antes de los partidos del Mundial, eligiendo quién gana, si hay empate o incluso acertando el marcador exacto.

Premios millonarios y ranking general

Por cada acierto, los participantes sumarán puntos que les permitirán subir posiciones en el ranking. Además, Nequi explicó que habrá misiones especiales para ganar puntos extra usando algunos de sus productos financieros.

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio
RELACIONADO

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

Entre los premios más llamativos aparece un incentivo de $35 millones para el primer lugar. El segundo puesto recibirá $17,5 millones y el tercero $8,7 millones. También habrá premios para los puestos del cuarto al décimo lugar, con pagos de $3,5 millones para cada ganador.

La campaña estará activa desde el 1 de mayo hasta el 19 de julio de 2026 y toda la experiencia se desarrollará directamente dentro de la aplicación de Nequi.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Retirar sus ahorros podría salirle mucho más caro de lo que cree

Educación

Abren convocatoria para docentes provisionales en 2026: requisitos y cómo aplicar

Dólar

El dólar volvió a bajar al cierre de este 21 de mayo y tocó su nivel más bajo en días

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Colombia inició el trámite de extradición de los señalados asesinos de Yulixa Toloza desde Venezuela

El director de la Dijín confirmó que busca cooperación judicial con Venezuela, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Artistas

J Balvin conquistó México con una gira histórica y llena de sorpresas

J Balvin cerró con éxito su gira por México tras cuatro conciertos inolvidables y reafirmó la conexión única que mantiene con el público azteca.

Radamel Falcao García

Falcao recibió el alta y ya trabaja con Millonarios: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Venezuela

Marco Rubio anuncia viaje de Delcy Rodríguez a India en medio de crisis energética

Alimentos

Alimentos ultraprocesados están relacionados con mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares