App lanzó ‘La Polla Nequi’: así puede ganar hasta $35 millones en el Mundial 2026

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nequi lanzó una nueva dinámica para sus usuarios que mezcla fútbol, pronósticos y premios millonarios.

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Se trata de “La Polla Nequi”, una campaña promocional que estará disponible hasta el 19 de julio de 2026 y que entregará más de $400 millones en incentivos para miles de participantes.

La iniciativa busca que los usuarios interactúen con los servicios de la aplicación mientras realizan predicciones sobre los partidos del Mundial. Según explicó la plataforma, no se trata de apuestas ni de juegos donde las personas arriesguen dinero, sino de una actividad gratuita basada en puntos y rankings.

Así puede participar en ‘La Polla Nequi’

Para ingresar a la dinámica, los usuarios deben seguir algunos pasos dentro de la aplicación. El primero consiste en utilizar al menos dos servicios de Nequi durante la vigencia de la campaña. Entre las opciones disponibles están pagar con tarjeta, usar QR, recargar, pagar servicios, hacer compras online o cancelar suscripciones.

Después de cumplir ese requisito, la aplicación enviará un código al usuario mediante notificaciones. Ese código deberá registrarse en la sección “La Polla Nequi” dentro de la app para habilitar la participación.

Una vez inscrito, cada persona podrá hacer pronósticos antes de los partidos del Mundial, eligiendo quién gana, si hay empate o incluso acertando el marcador exacto.

Premios millonarios y ranking general

Por cada acierto, los participantes sumarán puntos que les permitirán subir posiciones en el ranking. Además, Nequi explicó que habrá misiones especiales para ganar puntos extra usando algunos de sus productos financieros.

Entre los premios más llamativos aparece un incentivo de $35 millones para el primer lugar. El segundo puesto recibirá $17,5 millones y el tercero $8,7 millones. También habrá premios para los puestos del cuarto al décimo lugar, con pagos de $3,5 millones para cada ganador.

La campaña estará activa desde el 1 de mayo hasta el 19 de julio de 2026 y toda la experiencia se desarrollará directamente dentro de la aplicación de Nequi.