J Balvin conquistó México con una gira histórica y llena de sorpresas

Cuatro noches bastaron para que J Balvin dejara claro que su relación con México sigue más fuerte que nunca.

El artista colombiano finalizó con éxito su gira “J Balvin - México 2026”, un recorrido que pasó por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reuniendo a miles de seguidores en conciertos cargados de música, energía y una puesta en escena que marcó el regreso del paisa al país azteca.

El cierre del tour se vivió en la Arena Monterrey, donde el cantante ofreció un espectáculo de más de tres horas interpretando algunos de los éxitos más importantes de su carrera como Ginza, Mi Gente, Rojo e In Da Getto.

Una gira marcada por la música y la cultura mexicana

Más allá de los conciertos, J Balvin aprovechó su paso por México para acercarse aún más a la cultura local. Durante su visita participó en actividades relacionadas con la tradicional lucha libre mexicana y compartió con diferentes figuras del entretenimiento.

RELACIONADO J Balvin entra al listado de los 26 líderes más destacados por Forbes Colombia

Además, el artista celebró en Ciudad de México el lanzamiento de Omerta, proyecto musical realizado junto a Ryan Castro, con el que ha logrado gran recepción entre sus seguidores.

El gran momento que vive J Balvin en 2026

El cantante atraviesa uno de los años más importantes de su carrera. Actualmente se encuentra cerrando la gira Ciudad Primavera en Colombia y también fue confirmado como uno de los artistas principales en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

A esto se suma su residencia musical en Ibiza junto a DJ Snake y el éxito de “Omerta”. Incluso, el colombiano ya anticipó su regreso a México para 2027 con un concierto en el Estadio GNP, uno de los escenarios más importantes del país.