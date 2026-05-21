CANAL RCN
Colombia Video

Seis muertos y 60 heridos por enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca

El conflicto ocurrió en el páramo de La Estilla por la ocupación de un predio reclamado ancestralmente por ambas comunidades indígenas.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una grave crisis humanitaria se desarrolla en Silvia, Cauca, donde enfrentamientos violentos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa han dejado un saldo de seis personas muertas y al menos sesenta heridas.

“Protegemos lugares estratégicos como el aeropuerto”: Secretario de Gobierno sobre medidas ante la llegada de indígenas
RELACIONADO

“Protegemos lugares estratégicos como el aeropuerto”: Secretario de Gobierno sobre medidas ante la llegada de indígenas

El conflicto, originado por una disputa territorial en el páramo de La Estilla, evidencia las tensiones por el control de tierras ancestrales en la región.

Los indígenas Misak sostienen que el predio en disputa les pertenece por derecho ancestral.

En horas de la mañana, miembros de esta comunidad se movilizaron hasta el páramo de La Estilla para desalojar violentamente a los indígenas Nasa.

"Hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio", señaló Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, argumentando que poseen título ancestral sobre estas tierras.

Cerca de 500 indígenas misak llegan a Bogotá: piden al Gobierno garantías en sus territorios
RELACIONADO

Cerca de 500 indígenas misak llegan a Bogotá: piden al Gobierno garantías en sus territorios

El conflicto que terminó en seis muertos en Silvia, Cauca

La comunidad indígena Nasa ocupó el predio hace aproximadamente tres meses, fundamentando su presencia en una adjudicación realizada por la Agencia Nacional de Tierras.

"El territorio lleva asentado en estos predios hace más de tres meses", indicaron representantes de esta comunidad.

Bebé indígena muere en Bucaramanga en medio de un presunto “paseo de la muerte”: culpan a Nueva EPS
RELACIONADO

Bebé indígena muere en Bucaramanga en medio de un presunto “paseo de la muerte”: culpan a Nueva EPS

Así fue el grave enfrentamiento entre indígenas Misak y Nasa en Cauca

Durante toda la jornada se registró una intensa confrontación entre ambas comunidades. Los enfrentamientos iniciaron con el uso de objetos contundentes, piedras y palos, pero escalaron peligrosamente cuando se hizo uso de armas de fuego, lo que incrementó significativamente el número de víctimas.

En el mismo tramo de la vía Panamericana se registró un ataque contra la líder afrodescendiente Janet Mosquera, quien afortunadamente resultó ilesa. Adicionalmente, en el municipio de Argelia, autoridades desactivaron varios explosivos que habían sido dejados por grupos disidentes en las proximidades de un centro educativo, lo que evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento.

Descubrieron a docente indígena que habría abusado sexualmente de cinco estudiantes en Pueblo Rico
RELACIONADO

Descubrieron a docente indígena que habría abusado sexualmente de cinco estudiantes en Pueblo Rico

Armando Benedetti y Francia Márquez reaccionaron a la batalla campal de indígenas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la disputa entre miembros de los pueblos Misak y Nasa que dejó el lamentable saldo de seis muertos y al menos 60 heridos:

“Hay unos indígenas Misak que tienen en Guainía unos territorios con base a una titulación nueva. Arriba están los Nasa que tienen sus tierras desde la colonización. Pero además hay un grupo armado; estructura criminal que está detrás de esa situación y también política por la campaña electoral”, dijo.

El gobierno ha tomado medidas que más tarde se sabrán y se va a crear una mesa con los indígenas.

Por su parte, Francia Márquez, se pronunció a través de su cuenta de X:

“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio”, escribió.

Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Capturado en ciclorruta tras hurtar bicicleta de $2 millones en la estación Ricaurte

Estados Unidos

Congresista republicano advierte riesgos para Colombia ante próximas elecciones

Fenómeno de El Niño

Andesco alerta riesgo de apagón por fenómeno de El Niño y sugiere elevar los niveles de los embalses

Otras Noticias

Venezuela

Denuncian que presa política en Venezuela habría sido abusada por 30 custodios

La denuncia sobre Yanín Fabiana Pernía Coronel fue difundida por familiares y organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación urgente.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 21 de mayo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 21 de mayo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Secretaría de Salud

Lo que debe saber antes de hacerse una cirugía plástica

Selección Colombia

Pantallas gigantes y conciertos: así se vivirá el Mundial en Colombia con los Fan Zone

Artistas

J Balvin conquistó México con una gira histórica y llena de sorpresas