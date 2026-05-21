Seis muertos y 60 heridos por enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca

Una grave crisis humanitaria se desarrolla en Silvia, Cauca, donde enfrentamientos violentos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa han dejado un saldo de seis personas muertas y al menos sesenta heridas.

El conflicto, originado por una disputa territorial en el páramo de La Estilla, evidencia las tensiones por el control de tierras ancestrales en la región.

Los indígenas Misak sostienen que el predio en disputa les pertenece por derecho ancestral.

En horas de la mañana, miembros de esta comunidad se movilizaron hasta el páramo de La Estilla para desalojar violentamente a los indígenas Nasa.

"Hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio", señaló Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, argumentando que poseen título ancestral sobre estas tierras.

El conflicto que terminó en seis muertos en Silvia, Cauca

La comunidad indígena Nasa ocupó el predio hace aproximadamente tres meses, fundamentando su presencia en una adjudicación realizada por la Agencia Nacional de Tierras.

"El territorio lleva asentado en estos predios hace más de tres meses", indicaron representantes de esta comunidad.

Así fue el grave enfrentamiento entre indígenas Misak y Nasa en Cauca

Durante toda la jornada se registró una intensa confrontación entre ambas comunidades. Los enfrentamientos iniciaron con el uso de objetos contundentes, piedras y palos, pero escalaron peligrosamente cuando se hizo uso de armas de fuego, lo que incrementó significativamente el número de víctimas.

En el mismo tramo de la vía Panamericana se registró un ataque contra la líder afrodescendiente Janet Mosquera, quien afortunadamente resultó ilesa. Adicionalmente, en el municipio de Argelia, autoridades desactivaron varios explosivos que habían sido dejados por grupos disidentes en las proximidades de un centro educativo, lo que evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento.

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Armando Benedetti y Francia Márquez reaccionaron a la batalla campal de indígenas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la disputa entre miembros de los pueblos Misak y Nasa que dejó el lamentable saldo de seis muertos y al menos 60 heridos:

“Hay unos indígenas Misak que tienen en Guainía unos territorios con base a una titulación nueva. Arriba están los Nasa que tienen sus tierras desde la colonización. Pero además hay un grupo armado; estructura criminal que está detrás de esa situación y también política por la campaña electoral”, dijo.

El gobierno ha tomado medidas que más tarde se sabrán y se va a crear una mesa con los indígenas.

Por su parte, Francia Márquez, se pronunció a través de su cuenta de X:

“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio”, escribió.