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Pantallas gigantes y conciertos: así se vivirá el Mundial en Colombia con los Fan Zone

Colombia tendrá Fan Zone oficiales para el Mundial 2026. ¿En dónde estarán ubicados?

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
08:30 p. m.
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La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Colombia tendrá Fan Zone oficiales durante el Mundial 2026 en varias ciudades del país y en Miami.

Los espacios permitirán que miles de hinchas sigan los partidos de la Selección en pantalla gigante con conciertos, actividades y experiencias alrededor del equipo nacional.

¿Dónde estarán los Fan Zone del Mundial 2026 en Colombia?

Por primera vez, la FCF organizará zonas oficiales para que los aficionados acompañen a la Selección Colombia durante una Copa del Mundo sin necesidad de viajar a los estadios.

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Ramón Jesurun, presidente de la Federación, aseguró que la idea es convertir estos espacios en puntos de encuentro para los hinchas y fortalecer la unión alrededor del fútbol colombiano.

Las ciudades confirmadas son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Además, habrá una sede internacional en Miami, pensando en la gran cantidad de colombianos que viven en Estados Unidos.

Estos serán los lugares habilitados:

  • Bogotá: Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río
  • Medellín: Coliseo Iván de Bedout
  • Cali: Parque La Retreta
  • Barranquilla: Malecón del Río
  • Bucaramanga: Estadio Américo Montanini
  • Miami: Amphitheatre Doral Central Park
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La entrada será gratuita en Colombia hasta completar aforo, mientras que en Miami sí tendrá costo.

¿Qué tendrán los Fan Zone de la Selección Colombia?

La experiencia irá mucho más allá de ver los partidos. La Federación confirmó que cada Fan Zone contará con pantallas gigantes, música en vivo, zonas gastronómicas, actividades para familias y espacios interactivos con invitados especiales.

También participarán leyendas del fútbol colombiano, quienes compartirán con los asistentes mediante firmas de camisetas, fotografías y conversatorios sobre disciplina, deporte y el fútbol profesional colombiano.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el lanzamiento de canciones oficiales para alentar a la Selección. Carlos Vives trabajó junto a la barra ‘La Fiebre Amarilla’ para adaptar algunos de sus temas más reconocidos al ambiente de estadio.

‘La Tierra del Olvido’, ‘Fruta Fresca’ y ‘Pa’ Mayte’ sirvieron como base para nuevos cánticos llamados ‘Sí, sí, sí’, ‘Yo Te Aliento’ y ‘Qué linda es’.

“El fútbol y la música unen al país”, aseguró el cantante samario durante la presentación oficial del proyecto.

La expectativa crece especialmente para el partido del 27 de junio ante Portugal, uno de los encuentros que tendrá mayor capacidad en las distintas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, el Parque El Tunal pasará de recibir 10.000 personas a un aforo cercano a las 30.000.

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Colombia debutará en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán y la Federación irá anunciando detalles logísticos antes de cada partido.

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