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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 21 de mayo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 21 de mayo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 21 de mayo de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
09:19 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos en la noche de este jueves 21 de mayo de 2026 a los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los sorteos más tradicionales del país y que cada semana despiertan la ilusión de quienes buscan llevarse uno de los premios millonarios.

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Los sorteos se realizaron en sus horarios habituales y dejaron nuevos números ganadores para los apostadores.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 21 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá llevó a cabo un nuevo sorteo este jueves en horas de la noche, entregando su esperado premio mayor y diferentes secos millonarios.

Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX.
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La lotería bogotana continúa siendo una de las más jugadas en Colombia gracias a sus millonarios premios y a la tradición que mantiene desde hace décadas. Cada jueves, miles de personas siguen el sorteo con la esperanza de cambiar su vida con un solo billete.

Además del premio mayor, la entidad también entrega secos de diferentes valores para quienes logran acertar otras combinaciones de números y series.

Resultados de la Lotería del Quindío del 21 de mayo de 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío también realizó su más reciente sorteo este jueves 21 de mayo, dejando nuevos ganadores en diferentes regiones del país.

Los resultados fueron los siguientes:

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 13 de mayo de 2026
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  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Los sorteos de ambas loterías son transmitidos en vivo y cuentan con amplia participación de jugadores que cada semana prueban suerte con diferentes números tradicionales o combinaciones especiales.

Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente los resultados publicados en canales oficiales antes de reclamar cualquier premio. Asimismo, recuerdan conservar el billete en buen estado, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de pago.

Tanto la Lotería de Bogotá como la del Quindío continúan posicionándose entre las más reconocidas del país, no solo por sus premios, sino también por el respaldo institucional y la confianza que generan entre los apostadores colombianos.

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