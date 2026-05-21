Denuncian que presa política en Venezuela habría sido abusada por 30 custodios

La madre del preso político venezolano José Miguel Estrada denunció que Yanín Fabiana Pernía Coronel, detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), habría sido víctima de agresiones sexuales cometidas por 30 custodios.

Zoraida González aseguró que Pernía sufrió violaciones y torturas físicas mientras permanecía bajo custodia. Según su testimonio, la mujer también habría sido abusada con armas de fuego.

Ella fue violada por 30 custodios. Ella ha sufrido psicológicamente por tanto maltrato por parte de esos 30 custodios que también le introducían el arma de reglamento.

Yanín Pernía forma parte de las 17 personas condenadas por participar en un atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018. De acuerdo con las acusaciones judiciales, Pernía habría prestado apoyo logístico en el caso relacionado con drones explosivos. En diciembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó las condenas impuestas.

Piden investigación en el caso de Yanín Pernía

La organización no gubernamental Provea calificó los hechos denunciados como “graves, inhumanos y degradantes”. A través de un pronunciamiento público, la ONG exigió una investigación urgente a las autoridades venezolanas.

Exigimos una investigación urgente y libertad para Yanín. La violencia sexual contra personas privadas de libertad está prohibida por la Convención contra la Tortura (ratificada por Venezuela), las Reglas Mínimas ONU para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y el Art. 46 de la CRBV, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes.

¿Qué se sabe sobre las posibles excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?

La denuncia surge en medio de anuncios sobre posibles liberaciones de detenidos por motivos políticos en Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó recientemente que al menos 300 personas serían excarceladas “en las próximas horas”, aunque hasta ahora no se conoce la lista de beneficiados.

Hasta la mañana de este 20 de mayo, la organización Foro Penal confirmó la liberación de 24 personas. Sin embargo, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan exigiendo que Yanín Pernía sea incluida en cualquier proceso de excarcelación y que se investiguen las denuncias sobre presuntas violaciones.