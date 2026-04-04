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Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 4 de abril de 2026

Los afortunados ya pueden cobrar su premio tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 4 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
02:10 p. m.
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En el Super Astro Sol cada jornada puede leerse como una especie de 'marcador' que se actualiza una sola vez al día. No hay acumulados ni segundas vueltas: solo un resultado que define todo.

Este 4 de abril de 2026, ese marcador ya quedó fijado con la combinación oficial del sorteo de la tarde.

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Durante el día, los jugadores construyen sus apuestas como si prepararan una jugada única. Algunos repiten cifras, otros cambian constantemente buscando nuevas posibilidades. Pero al final, todas esas decisiones se enfrentan a un solo dato.

¿Será que usted contó con suerte en el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de abril de 2026

Este sábado, como todos los días, el sorteo del Super Astro Sol inició a las 5:00 de la tarde y fue transmitido por Youtube.

De esa manera, los apostadores pudieron conocer que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: 2007.
  • Signo: Géminis.

Un resultado que funciona como cierre definitivo en el Super Astro Sol

A diferencia de otros juegos donde pueden existir varias oportunidades, el Super Astro Sol concentra todo en un único momento. Por eso, el resultado actúa como un cierre claro: no hay interpretaciones abiertas, solo coincidencias o no.

El signo zodiacal añade un segundo nivel al 'marcador'. No basta con acertar las cifras, sino que la coincidencia debe ser completa para alcanzar el premio mayor.

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Después de conocerse la combinación, cada jugador hace su propio balance. Algunos celebran, otros ajustan su estrategia y muchos simplemente registran el resultado como parte de su seguimiento diario.

Con el resultado del 4 de abril de 2026 ya definido, la tarde queda resuelta en un solo dato. Además, como ocurre siempre en este juego, ese dato no se queda quieto: se convierte en referencia para lo que vendrá en el siguiente sorteo.

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