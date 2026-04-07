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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este 4 de julio de 2026

¡Todo quedó claro tras el sorteo del Super Astro Sol de este 4 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
02:15 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a tener actividad este sábado con una nueva edición de su sorteo diario. Tras concluir el proceso, el juego publicó la combinación oficial que identifica la jornada y que desde ahora queda incorporada al historial de resultados.

Cada edición mantiene la misma mecánica, pero genera una secuencia distinta. Esa característica hace que cada fecha tenga una referencia propia, sin depender de los resultados publicados en días anteriores.

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Por esa razón, la información oficial del sorteo se limita a la combinación anunciada para la jornada. Las cuatro cifras y el signo zodiacal conforman el resultado que identifica exclusivamente la edición correspondiente al 4 de julio de 2026.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este sábado? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 4 de julio de 2026

El Super Astro Sol de este 4 de julio de 2026 se jugó a las 4:00 de la tarde y dejó una gran cantidad de ganadores.

La combinación que estuvo del lado de los apostadores fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El historial del juego suma una nueva combinación en el Super Astro Sol

Con cada sorteo, el Super Astro Sol amplía el registro diario de resultados. Las combinaciones publicadas forman parte del historial del juego y permiten identificar cada edición mediante una secuencia única.

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El resultado divulgado este 4 de julio de 2026 pasa desde ahora a convertirse en la referencia oficial de esta jornada. Con ello queda concluida una nueva edición del Super Astro Sol y registrado el desenlace correspondiente al sorteo del día.

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