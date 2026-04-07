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VIDEO | Batalla campal estalló durante mesa para definir el futuro del páramo de Santurbán

La jornada de concertación liderada por el Ministerio de Ambiente en Bucaramanga terminó en pelea entre comunidades mineras y ambientalistas.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
01:44 p. m.
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La mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente en Bucaramanga estuvo marcada por fuertes enfrentamientos entre representantes de comunidades mineras y sectores ambientalistas, en medio de la polémica que rodea el proceso de delimitación de este ecosistema estratégico.

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Las diferencias entre ambas posiciones volvieron a evidenciar la división que existe alrededor de una decisión que, según los habitantes de la provincia de Soto Norte, podría afectar el futuro económico de miles de familias.

¿Qué ocurrió durante la mesa de concertación por el páramo de Santurbán?

Durante la jornada convocada por el Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán, el ambiente entre comunidades mineras y ambientalistas escaló hasta convertirse en una especie de batalla campal.

El encuentro, realizado en Bucaramanga, estuvo rodeado por reclamos y enfrentamientos verbales entre quienes defienden la protección ambiental del páramo y quienes aseguran que las decisiones del Gobierno ponen en riesgo el sustento de las comunidades que históricamente han habitado la zona.

¿Por qué las comunidades de Soto Norte rechazan el proceso?

Los habitantes de los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas anunciaron que se declararon en desobediencia civil pacífica y suspendieron cualquier interlocución con el Ministerio de Ambiente hasta que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, el próximo 6 de agosto, o hasta que se detenga lo que califican como una delimitación "exprés" del páramo.

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Más de 30 organizaciones sociales y 136 Juntas de Acción Comunal sostienen que un decreto expedido en esta etapa final del Gobierno podría afectar gravemente a las comunidades que dependen de la actividad minera y desconocería sus derechos de participación.

Según manifestaron, consideran que el proceso vulnera principios del Acuerdo de Escazú y desconoce la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que garantiza la participación de las comunidades en la delimitación del páramo.

¿Qué advertencias hicieron los líderes comunitarios?

Ivone González, presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Alto Lebrija, aseguró que, aunque recibieron con satisfacción el desacato impuesto por el Tribunal de Santander a la ministra de Ambiente, persiste la preocupación por las decisiones que estaría tomando el Gobierno.

Según explicó, el Ministerio de Ambiente mantiene en consulta una resolución para realizar una delimitación progresiva del páramo.

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La líder recordó que, en 2022, cuando solicitaron una delimitación parcial del macizo Santurbán, tanto el Tribunal de Santander como el Ministerio les respondieron que el ecosistema no podía dividirse, posición que, aseguró, ahora parece haber cambiado.

¿Qué cuestionan sobre la participación ciudadana?

Las comunidades insisten en que el proceso no ha contado con una participación real de quienes viven en el territorio.

En ese sentido, señalaron que socializar una decisión no puede limitarse únicamente a convocar reuniones o recoger firmas de asistencia, sino que debe existir una verdadera construcción conjunta con las poblaciones asentadas históricamente en la región.

Para los voceros comunitarios, la delimitación que pretende adelantar el Gobierno carece del sustento técnico y participativo necesario para adoptar una decisión de esa magnitud.

¿Qué esperan del nuevo Gobierno?

Las comunidades de Soto Norte manifestaron que ahora mantienen sus expectativas en el gobierno entrante.

El llamado fue dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, para que revisen el proceso y detengan las actuaciones que, según afirman, se vienen adelantando en las últimas semanas.

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