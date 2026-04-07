ONU advierte episodio fuerte de El Niño entre julio y septiembre

El fenómeno climático El Niño está previsto que se intensifique con un “episodio fuerte” entre julio y septiembre, lo que incrementará la probabilidad de olas de calor, sequías y lluvias intensas en gran parte del mundo, alertó este viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explicó que este fenómeno natural eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, alterando a escala global los patrones de vientos, presión y precipitaciones. Suele producirse cada dos a siete años y prolongarse entre nueve y doce meses.

“Ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño, y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte”, señaló la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en el boletín climático estacional. Según la agencia, el fenómeno alcanzará el nivel 3 en una escala de 4.

Riesgos globales y medidas en Perú

La OMM advirtió que el fortalecimiento de El Niño aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en diversas regiones del planeta.

Perú ya ha declarado la emergencia en casi 800 municipios ante el “peligro inminente” de precipitaciones extremas. Más de 9,3 millones de personas se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

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El último episodio de El Niño, registrado en 2023 y 2024, convirtió esos años en los dos más cálidos jamás documentados a nivel mundial.

Proyecciones de la OMM: temperaturas y lluvias extremas

Las previsiones de los principales centros climáticos del mundo coinciden en un aumento constante de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial. Se espera que las anomalías de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia, lo que eleva el nivel de confianza en las proyecciones.

El Niño debería seguir fortaleciéndose de septiembre a noviembre. La OMM estima una probabilidad “sumamente elevada” de que las temperaturas sean superiores a la media en la mayoría de las zonas continentales y en casi todas las áreas pobladas fuera de las regiones polares.

El boletín también prevé más precipitaciones de lo normal en el Pacífico ecuatorial y menos en regiones como el océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia.

En el Caribe, el noroeste de Sudamérica y algunas zonas de Centroamérica se esperan lluvias inferiores a lo habitual, mientras que el suroeste de Estados Unidos debería registrar condiciones más húmedas. Para Europa se proyecta un contraste norte-sur: más lluvias en el sur y menos en el norte, aunque con menor fiabilidad en las previsiones.