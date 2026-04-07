CANAL RCN
Internacional

ONU advierte episodio fuerte de El Niño entre julio y septiembre

Las previsiones de los principales centros climáticos del mundo coinciden en un aumento constante de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial.

Fenómeno de El Niño
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

julio 04 de 2026
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fenómeno climático El Niño está previsto que se intensifique con un “episodio fuerte” entre julio y septiembre, lo que incrementará la probabilidad de olas de calor, sequías y lluvias intensas en gran parte del mundo, alertó este viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026
RELACIONADO

Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explicó que este fenómeno natural eleva la temperatura del agua en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, alterando a escala global los patrones de vientos, presión y precipitaciones. Suele producirse cada dos a siete años y prolongarse entre nueve y doce meses.

“Ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño, y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte”, señaló la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en el boletín climático estacional. Según la agencia, el fenómeno alcanzará el nivel 3 en una escala de 4.

¿Qué ha pasado con los embalses que abastecen Bogotá el último mes?
RELACIONADO

¿Qué ha pasado con los embalses que abastecen Bogotá el último mes?

Riesgos globales y medidas en Perú

La OMM advirtió que el fortalecimiento de El Niño aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en diversas regiones del planeta.

Perú ya ha declarado la emergencia en casi 800 municipios ante el “peligro inminente” de precipitaciones extremas. Más de 9,3 millones de personas se encuentran expuestas a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Ola de calor sofocante golpea a Estados Unidos en vísperas del 4 de julio
RELACIONADO

Ola de calor sofocante golpea a Estados Unidos en vísperas del 4 de julio

El último episodio de El Niño, registrado en 2023 y 2024, convirtió esos años en los dos más cálidos jamás documentados a nivel mundial.

Proyecciones de la OMM: temperaturas y lluvias extremas

Las previsiones de los principales centros climáticos del mundo coinciden en un aumento constante de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial. Se espera que las anomalías de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia, lo que eleva el nivel de confianza en las proyecciones.

¿Volverá el racionamiento de agua en Bogotá? Acueducto explicó qué está haciendo ante la llegada de El Niño
RELACIONADO

¿Volverá el racionamiento de agua en Bogotá? Acueducto explicó qué está haciendo ante la llegada de El Niño

El Niño debería seguir fortaleciéndose de septiembre a noviembre. La OMM estima una probabilidad “sumamente elevada” de que las temperaturas sean superiores a la media en la mayoría de las zonas continentales y en casi todas las áreas pobladas fuera de las regiones polares.

El boletín también prevé más precipitaciones de lo normal en el Pacífico ecuatorial y menos en regiones como el océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia.

En el Caribe, el noroeste de Sudamérica y algunas zonas de Centroamérica se esperan lluvias inferiores a lo habitual, mientras que el suroeste de Estados Unidos debería registrar condiciones más húmedas. Para Europa se proyecta un contraste norte-sur: más lluvias en el sur y menos en el norte, aunque con menor fiabilidad en las previsiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso

Hallaron el cuerpo de una menor dentro de una maleta en ciudad turística de Tailandia: hay un capturado

Venezuela

Confirman la muerte de la actriz venezolana Yorgelys Delgado junto a su madre en terremoto de Venezuela

China

¿De qué se trata la nueva ley de "unidad étnica" en China y por qué amenaza a las minorías?

Otras Noticias

Abuso

Mujer estadounidense señalada de cometer delitos sexuales contra menores fue devuelta en Medellín

La ciudadana estadounidense figuraba en la plataforma Angel Watch como ofensora sexual de menores.

Mundial de fútbol

¿Suiza o Colombia? Sorprendente predicción de la IA para los octavos de final

La IA dio predicción de cara al partido entre Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026.

Mundial de fútbol

Brujo de Ghana reaccionó tras la derrota contra Colombia en el Mundial de 2026: "se quemó"

Servicios públicos

Cambio de medidores de servicios públicos: La SIC aclara en qué casos es obligatorio

OMS

OMS alertó sobre la falsificación de medicamento empleado para trastornos y cánceres