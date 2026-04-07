¿Dormir con el celular al lado de la cama realmente afecta la salud? Esto dice la ciencia

Muchas personas tienen el hábito de dormir con el celular sobre la mesa de noche, debajo de la almohada o incluso en la mano. Para algunos es el despertador, para otros una herramienta para revisar redes sociales, responder mensajes o ver videos antes de dormir.

Pero una pregunta se repite con frecuencia: ¿realmente dormir con el celular cerca perjudica la salud?

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Diversas investigaciones científicas han estudiado esta costumbre y coinciden en que el principal problema no sería la cercanía física del dispositivo, sino el uso que se hace de él durante las horas previas al sueño y las interrupciones que puede generar durante la noche.

¿Qué dice la ciencia sobre dormir con el celular?

De acuerdo con investigaciones publicadas por instituciones como la Harvard Medical School y la National Sleep Foundation, utilizar el celular antes de dormir puede alterar el ritmo natural del organismo.

La principal razón es la luz azul que emiten las pantallas. Esta iluminación reduce la producción de melatonina, una hormona fundamental para que el cuerpo entienda que llegó la hora de dormir.

Cuando la producción de melatonina disminuye, el cerebro tarda más en iniciar el sueño, lo que puede hacer que la persona se duerma más tarde y descanse menos.

¿El problema es la radiación del celular?

Uno de los mitos más comunes es que dormir junto al celular representa un riesgo por la radiación que emite.

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Hasta el momento, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que dormir con un teléfono cerca provoque enfermedades por la exposición a radiofrecuencias dentro de los límites permitidos.

Los especialistas explican que el verdadero impacto observado en los estudios está relacionado con el comportamiento que genera el dispositivo y no necesariamente con la radiación.

¿Por qué el celular puede hacer que duerma peor?

Las investigaciones han encontrado varios factores que afectan el descanso:

Revisar redes sociales o ver videos mantiene al cerebro en estado de alerta.

Las notificaciones pueden interrumpir el sueño varias veces durante la noche.

La ansiedad por responder mensajes o revisar información dificulta relajarse.

El uso prolongado de la pantalla retrasa el momento de conciliar el sueño.

Todo esto puede traducirse en menos horas de descanso y en un sueño de menor calidad.

¿Qué consecuencias puede tener dormir mal durante mucho tiempo?

Los expertos advierten que la falta de un descanso adecuado no solo provoca cansancio al día siguiente. Dormir poco o tener un sueño interrumpido de manera frecuente también se ha asociado con:

Dificultades para concentrarse.

Problemas de memoria.

Cambios en el estado de ánimo.

Mayor riesgo de ansiedad y depresión.

Alteraciones en el metabolismo.

Disminución del rendimiento académico y laboral.

Por esa razón, mantener buenos hábitos de sueño es considerado una de las principales recomendaciones para cuidar la salud física y mental.

¿Cómo recomiendan los especialistas usar el celular antes de dormir?

Los expertos sugieren algunas medidas sencillas que pueden mejorar la calidad del descanso: