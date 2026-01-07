SUPER ASTRO SOL HOY: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 1 de julio

El calendario cambió de mes y el Super Astro Sol abrió julio con una nueva edición de su sorteo diario. Como ocurre en cada jornada, el juego volvió a dejar una combinación oficial integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, información que desde ahora identifica el resultado correspondiente a este miércoles.

Con el inicio de un nuevo mes también comienza una nueva secuencia de resultados. Aunque la mecánica del juego permanece igual, cada edición escribe una página diferente dentro del historial del Super Astro Sol, ya que ninguna combinación sustituye a otra ni se repite como referencia de la jornada.

Para quienes consultan diariamente este sorteo, la publicación del resultado representa el momento en que queda oficialmente registrada la edición del día. A partir de entonces, la combinación pasa a ser la única referencia válida para la fecha.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 1 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de julio de 2026

Después de que pasaron las 4:00 de la tarde, los apostadores pudieron revisar su tiquete y conocer la combinación ganadora del Super Astro Sol del 1 de julio de 2026, que fue la siguiente:

Número: 7157.

Signo: Acuario.

El primer resultado del mes queda oficialmente registrado

La combinación publicada este 1 de julio de 2026 pasa a integrar el historial del Super Astro Sol como el primer resultado oficial del mes. En adelante, las siguientes ediciones irán sumando nuevas combinaciones, cada una asociada exclusivamente al día en que fue sorteada.

Por esa razón, cada publicación constituye un registro independiente dentro del calendario del juego. Con la divulgación de las cifras oficiales de este miércoles, queda concluida la edición correspondiente a la fecha y establecido el resultado que servirá como referencia para esta primera jornada de julio.