Mundial 2026: Se conoció el primer clasificado a los cuartos de final con goleada

En un compromiso de alta intensidad física y dramatismo táctico, la selección de Marruecos derrotó por 3-0 a su similar de Canadá en el Houston Stadium, convirtiéndose en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mediocampista Azzedine Ounahi se proclamó como la figura absoluta de la tarde al firmar los dos goles que destrabaron un encuentro sumamente complejo para los Leones del Atlas.

Un primer tiempo de dominio canadiense

El pitazo inicial del colegiado inglés Michael Oliver dio paso a un monólogo norteamericano durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Impulsados por el apoyo de la localía geográfica en el continente, los dirigidos por Jesse Marsch ejercieron una presión sofocante en la salida marroquí.

Apenas a los 5 minutos, un remate de Jonathan David fue bloqueado providencialmente por el arquero Yassine Bounou, quien se convertiría en el pilar defensivo de los africanos.

Poco después, Tani Oluwaseyi exigió al máximo a "Bono" tras una gran maniobra individual que el guardameta desvió con la punta de su botín izquierdo.

Marruecos lucía incómodo, replegado en su propio terreno y sufriendo la temprana baja por lesión de Ismael Saibari a los 21 minutos, lo que obligó el ingreso de Soufiane Rahimi. La tensión escaló antes del descanso, dejando un saldo de seis tarjetas amarillas en una primera mitad sumamente cortada.

La contundencia de Ounahi liquida la eliminatoria

En la parte complementaria, el trámite del juego dio un vuelco drástico. Marruecos ajustó sus líneas y demostró el oficio competitivo que lo caracteriza en los torneos cortos. Al minuto 50, tras una infracción sobre la banda derecha, Achraf Hakimi sorprendió a la zaga canadiense con una jugada de pizarrón: en lugar del centro directo, asistió raso a Azzedine Ounahi, quien conectó un soberbio remate de primera intención desde el borde del área para batir al arquero Maxime Crépeau y poner el 1-0.

Canadá intentó reaccionar moviendo el banquillo con el ingreso de Cyle Larin, buscando mayor peso ofensivo. Pese a que contaron con aproximaciones a balón parado y un potente disparo de Tajon Buchanan que Bono mandó al córner, la falta de claridad en el último tercio les pasó factura.

A los 82 minutos, aprovechando la desesperación de los canadienses, Marruecos hilvanó un contragolpe letal. Brahim Díaz arrastró las marcas dentro del área penal y cedió el esférico con precisión quirúrgica para que Ounahi definiera con total serenidad al palo largo, firmando el 2-0 que apagó cualquier ilusión de remontada.

Finalmente, sobre el último minuto, Marruecos sentenció el 3-0 con una contra letal.

Con este resultado, el combinado marroquí reafirma su condición de potencia del fútbol africano y espera rival en la ronda de los ocho mejores del planeta, el cual saldrá entre Francia vs. Marruecos.