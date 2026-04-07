Brujo de Ghana reaccionó tras la derrota contra Colombia en el Mundial de 2026: "se quemó"

La Selección Colombia logró este viernes un importante paso en la Copa del Mundo 2026 tars vencer por la mínima diferencia a su similar de Ghana por la instancia de los 16vos de final.

El único tanto del combinado nacional se dio por medio del volante Jhon Arias quien capitalizó un centro perfecto de costado por parte de Luis Javier Suárez.

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Con esta victoria, la tricolor se metió nuevamente en la instancia de los octavos de final donde se medirá con Suiza, rival que viene de dejar en el camino a Argelia.

Brujo de Ghana celebró junto con los hinchas de Colombia en el Mundial

La previa del encuentro de los dieciseisavos de final había estado cargada de una intensa "guerra espiritual". Días antes, Bonsam —un reconocido espiritista ghanés que saltó a la fama en este torneo tras adjudicarse la neutralización del delantero inglés Harry Kane— había amenazado públicamente con usar sus poderes místicos para frenar el ímpetu del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y nublar el rendimiento de sus figuras.

La respuesta en Colombia no se hizo esperar: decenas de hinchas en Bogotá, acompañados por chamanes locales, ascendieron en procesión al Cerro de Monserrate para realizar contraconjuros, prender velas y "curar el arco" de la Tricolor.

Sin embargo, una vez sonó el silbatazo final que decretó el pase de Colombia a los octavos de final, el ambiente de tensión mística se disolvió por completo en las afueras del escenario deportivo. En lugar de reclamos o burlas hostiles, la marea amarilla de aficionados colombianos rodeó al famoso chamán africano con un espíritu puramente festivo y parrandero.

Lejos de mostrarse enfadado por la eliminación de las "Estrellas Negras", Nana Kwaku Bonsam —cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah— tomó la situación con humor y se integró perfectamente al festejo sudamericano.

En videos que inundaron rápidamente las redes sociales, se puede ver al carismático líder espiritual ghanés saltando, posando para fotografías y coreando cánticos colombianos tradicionales modificados para la ocasión.

El episodio fue bautizado por los internautas como "el parche del Mundial", demostrando que la pasión por el fútbol puede romper barreras culturales e idiomáticas de las formas más insospechadas. La camaradería mostrada limpia cualquier rastro de la rivalidad esotérica que las redes sociales habían inflado durante la semana.