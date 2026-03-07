Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de julio de 2026: último sorteo

Miles de colombianos estuvieron atentos este viernes 3 de julio al nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y reconocido por entregar un atractivo premio mayor, además de múltiples premios secos.

Como cada semana, los apostadores esperaban conocer el número ganador con la ilusión de convertirse en los próximos millonarios.

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Si compró un billete para esta edición, aquí puede consultar el resultado del premio mayor y verificar si la suerte estuvo de su lado. Recuerde revisar tanto el número como la serie de su billete antes de reclamar cualquier premio. La Lotería de Medellín realiza sus sorteos todos los viernes en la noche y mantiene uno de los planes de premios más importantes del país.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 3 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del último sorteo de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 3 de julio de 2026:

Número ganador: 8124

Serie: 297.

El premio mayor de la Lotería de Medellín asciende a $16.000 millones, además de entregar una amplia lista de premios secos de diferentes valores para quienes resulten favorecidos durante el sorteo.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Medellín?

Si su billete coincide con el número y la serie ganadora, lo primero es conservarlo en buen estado y verificar la información a través de los canales oficiales de la Lotería de Medellín. Posteriormente, deberá presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad para reclamar el premio correspondiente.

En caso de no resultar ganador, recuerde que la Lotería de Medellín realiza un nuevo sorteo cada viernes, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean probar suerte. Además, durante la semana también se juegan otras loterías tradicionales como Bogotá, Quindío, Santander, Boyacá, Manizales y Valle.

Antes de reclamar cualquier premio, confirme cuidadosamente el número, la serie y las condiciones del sorteo únicamente por medio de los canales oficiales, evitando caer en información falsa o no verificada.