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Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 8 de abril de 2026

Se jugó el sorteo de este 8 de abril de 2026 y hubo varios ganadores. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
02:20 p. m.
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Hay juegos que funcionan como preguntas abiertas y otros que se resuelven como una clave exacta. El Super Astro Sol pertenece a estos últimos.

Este 8 de abril de 2026, el sorteo dejó una combinación que actúa como una especie de código: si coincide, se “desbloquea” el premio; si no, queda como referencia para el siguiente intento.

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Durante el día, cada apuesta es como intentar adivinar esa clave. Se prueban combinaciones, se eligen cifras, se decide un signo. Todo queda listo, pero sin confirmación. Es solo hasta que se realiza el sorteo que aparece la única secuencia válida.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el más reciente sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 8 de abril de 2026

Después de que las balotas quedaron suspendidas y fueron inspeccionadas por la presentadora del sorteo y por el delegado de Coljuegos, se ratificó la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Recuerde que, en caso de acertar la combinación completa, usted es ganador de 42.000 veces lo apostado.

Sin embargo, también puede obtener 1.000 o 100 veces lo apostado si tiene aciertos parciales.

El Super Astro Sol, un sistema donde solo una combinación “abre” la jugada

El Super Astro Sol tiene una lógica precisa: muchas posibles claves, pero solo una correcta. Esa característica es la que mantiene la expectativa en cada jornada.

Cuando se publica el resultado, cada jugador “prueba” su jugada frente a esa clave. Si coincide completamente, se accede al premio mayor. Si no, el intento queda registrado como parte del proceso.

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El signo zodiacal funciona aquí como un segundo nivel de seguridad. No basta con acercarse a las cifras, la coincidencia debe ser total para que la jugada tenga el mayor valor.

Con el resultado del 8 de abril de 2026 ya definido, la combinación deja de ser un misterio y se convierte en un dato fijo. Pero, como en todo sistema de claves, siempre hay uno nuevo por descubrir.

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