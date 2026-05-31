Registraduría aclara si se puede votar con la contraseña en las elecciones de este 31 de mayo

Con miras a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una aclaración definitiva sobre los documentos válidos para ejercer el derecho al voto. La autoridad electoral confirmó de manera categórica que no se permitirá votar utilizando la contraseña, el certificado de trámite de la cédula, el pasaporte ni las fotocopias del documento de identidad.

La entidad enfatizó que la normativa vigente es estricta para garantizar la transparencia de la jornada y evitar posibles fraudes o suplantaciones en las mesas de votación. De este modo, los jurados de votación tienen instrucciones precisas de rechazar cualquier comprobante temporal, sin importar que se encuentre en formato físico o digital.

Los únicos documentos autorizados para las urnas

Para participar en los comicios, los ciudadanos habilitados dentro del censo electoral únicamente podrán identificarse mediante los siguientes dos mecanismos oficiales:

Cédula de ciudadanía física: Ya sea la tradicional de color amarillo con hologramas o la nueva versión fabricada en policarbonato con altos estándares de seguridad.

Cédula digital oficial: El documento se puede exhibir directamente desde un dispositivo móvil, pero bajo condiciones muy específicas.

Frente a la alternativa digital, la Registraduría fue enfática en que solo se validará el documento si se despliega en tiempo real desde la aplicación oficial "Cédula Digital Colombia".

La aplicación genera un holograma dinámico en 3D con movimiento que los jurados deben verificar. Por lo tanto, quedan completamente prohibidas y sin validez las capturas de pantalla, imágenes en la galería de fotos del celular o archivos en formato PDF.

La organización electoral aconseja a los sufragantes abrir la aplicación y precargar su cédula digital antes de acercarse a la mesa de votación, previniendo retrasos causados por problemas de conectividad o congestión en las redes de datos móviles dentro de los puestos de votación.

Las urnas en todo el territorio nacional estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Se invita a toda la ciudadanía a consultar con anticipación su puesto y mesa exacta de votación a través de la página web de la Registraduría o mediante la aplicación móvil 'aVotar', evitando contratiempos de última hora y asegurando una jornada ágil y en paz.