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Horóscopo de hoy: domingo 31 de mayo de 2026

Este domingo 31 de mayo, los astros invitan a mirar hacia atrás para valorar las experiencias vividas, pero también a proyectarse hacia junio con optimismo y claridad.

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Noticias RCN

mayo 31 de 2026
07:00 a. m.
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Será un día ideal para establecer metas, organizar prioridades y dejar atrás preocupaciones que ya cumplieron su función.

Las emociones estarán más presentes de lo habitual, favoreciendo los encuentros familiares, las conversaciones significativas y los momentos de introspección.

La jornada estará marcada por la sensación de cierre de una etapa y la apertura de nuevas oportunidades para el mes que comienza.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Último día del mes. Los astros te animan a dejar atrás la prisa y reconocer tus logros recientes. Una noticia o mensaje podría darte motivación adicional para comenzar junio.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía del día favorece los nuevos propósitos. Si has estado pensando en mejorar hábitos o iniciar un proyecto, este domingo será ideal para planificar los primeros pasos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con el Sol en tu signo, sentirás una renovación especial. Tu capacidad para conectar con otras personas estará fortalecida y podrías convertir una simple conversación en una gran oportunidad.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El cierre de mayo trae una sensación de alivio. Problemas que parecían complejos comienzan a perder fuerza. Aprovecha para dedicar tiempo a tu bienestar emocional.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Una amistad o contacto cercano podría sorprenderte con una invitación o propuesta interesante. El día favorece los planes que rompan la rutina habitual.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de soltar la necesidad de controlar cada detalle. Algunas respuestas llegarán por sí solas durante las próximas semanas. Confía más en el proceso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía dominical favorece la armonía familiar. Un encuentro o llamada podría fortalecer vínculos importantes. Escuchar será tan valioso como hablar.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Terminas mayo con una mayor claridad sobre tus prioridades. El día invita a mirar hacia adelante y concentrarte en aquello que realmente merece tu atención.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las oportunidades para junio empiezan a mostrarse de forma sutil. Mantente atento a coincidencias, recomendaciones o personas que aparecen de manera inesperada.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El esfuerzo realizado durante las últimas semanas comenzará a reflejarse pronto. Este domingo será perfecto para descansar y recargar energías.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente estará llena de ideas para el futuro. Anótalas, porque algunas podrían convertirse en proyectos importantes durante el segundo semestre del año.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El último día de mayo te invita a hacer un balance emocional. Reconoce lo que has aprendido y lo que ya no necesitas cargar contigo. Junio llega con aires renovados.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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