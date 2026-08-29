CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 29 de agosto de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 29 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por miles de jugadores que compraron previamente su billete con la ilusión de quedarse con el premio mayor.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de agosto de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de agosto de 2026

Si participó, tenga a la mano su número y revise con atención tanto las cuatro cifras como la serie para saber si fue uno de los ganadores de la noche.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 29 de agosto dejó como número ganador del premio mayor el XXXX, correspondiente a la serie XXX.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de agosto de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

Estos son los datos principales para que pueda comprobar su billete:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX.

Además del premio mayor, este tradicional juego de azar entrega diferentes premios secos y aproximaciones. Por esta razón, aunque su billete no coincida exactamente con el número principal, es recomendable consultar el listado completo de resultados.

Recuerde revisar cuidadosamente las cifras y la serie. En algunos premios es necesario que ambos datos coincidan para poder realizar el proceso de reclamación correspondiente.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Boyacá?

Si jugó este sábado, la recomendación principal es consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá. Allí podrá verificar el premio mayor y conocer posteriormente el listado completo de números favorecidos durante el sorteo.

Terremoto obligó a aplazar loterías en Colombia: estas son las nuevas fechas de los sorteos
RELACIONADO

Terremoto obligó a aplazar loterías en Colombia: estas son las nuevas fechas de los sorteos

En caso de tener un billete ganador, evite entregárselo a terceros y consérvelo en buenas condiciones. También deberá consultar directamente con la entidad cuáles son los requisitos establecidos para reclamar el premio, pues estos pueden variar dependiendo del monto obtenido.

La Lotería de Boyacá realiza tradicionalmente sus sorteos los sábados y se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos del país.

Finalmente, recuerde que los juegos de suerte y azar deben asumirse como entretenimiento. Juegue responsablemente y compruebe siempre la información publicada por los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 29 de agosto de 2026

Cuidado personal

Laboratorio colombiano construirá una de las plantas cosméticas más automatizadas del país

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 29 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Artistas

¿Hubo infidelidad? Famosa colombiana reveló por qué se terminó su relación

La creadora de contenido recibió la pregunta en medio de una entrevista y se sinceró.

Cundinamarca

Concejal de Chía es señalado por presunto tráfico de influencias

Expertos sugieren que podría estar incurriendo en los delitos de abuso de autoridad y concusión.

Fútbol internacional

Luto en el fútbol: murió exjugador de manera inesperada

Invima

Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido

Estados Unidos

México detiene integrantes de ‘La Tía’, red criminal que traficaba migrantes por túneles hacia Estados Unidos