Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 29 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por miles de jugadores que compraron previamente su billete con la ilusión de quedarse con el premio mayor.

Si participó, tenga a la mano su número y revise con atención tanto las cuatro cifras como la serie para saber si fue uno de los ganadores de la noche.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 29 de agosto de 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 29 de agosto dejó como número ganador del premio mayor el XXXX, correspondiente a la serie XXX.

Estos son los datos principales para que pueda comprobar su billete:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX.

Además del premio mayor, este tradicional juego de azar entrega diferentes premios secos y aproximaciones. Por esta razón, aunque su billete no coincida exactamente con el número principal, es recomendable consultar el listado completo de resultados.

Recuerde revisar cuidadosamente las cifras y la serie. En algunos premios es necesario que ambos datos coincidan para poder realizar el proceso de reclamación correspondiente.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Boyacá?

Si jugó este sábado, la recomendación principal es consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá. Allí podrá verificar el premio mayor y conocer posteriormente el listado completo de números favorecidos durante el sorteo.

En caso de tener un billete ganador, evite entregárselo a terceros y consérvelo en buenas condiciones. También deberá consultar directamente con la entidad cuáles son los requisitos establecidos para reclamar el premio, pues estos pueden variar dependiendo del monto obtenido.

La Lotería de Boyacá realiza tradicionalmente sus sorteos los sábados y se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos del país.

Finalmente, recuerde que los juegos de suerte y azar deben asumirse como entretenimiento. Juegue responsablemente y compruebe siempre la información publicada por los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.