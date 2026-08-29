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Laboratorio colombiano construirá una de las plantas cosméticas más automatizadas del país

Laboratorio IH prepara la construcción de una nueva planta que busca responder al crecimiento de la industria cosmética.

Laboratorio colombiano construirá una de las plantas cosméticas más automatizadas del país
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
04:00 p. m.
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La industria cosmética atraviesa una etapa de expansión marcada por consumidores que buscan productos especializados, innovación y nuevas alternativas para el autocuidado.

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Frente a este escenario, Laboratorio IH prepara una de sus principales apuestas de crecimiento en Colombia con la construcción de una nueva planta de producción de 12.000 metros cuadrados, que contará con altos niveles de automatización y representará una inversión cercana a los $30.000 millones.

El proyecto, que está previsto para entrar en operación en abril de 2027, busca ampliar la capacidad productiva de la compañía, optimizar sus procesos y responder con mayor rapidez a las necesidades de marcas nacionales e internacionales que requieren servicios de desarrollo y maquila cosmética.

La decisión llega en un momento de crecimiento para la empresa. Durante el primer semestre de 2026, Laboratorio IH registró un incremento del 30% en sus ventas frente al mismo periodo del año anterior y sumó cerca de 60 nuevos clientes potenciales, fortaleciendo su posición como aliado estratégico para compañías del sector.

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La industria cosmética exige mayor capacidad de innovación

El comportamiento de Laboratorio IH se enmarca en la expansión que registra la industria cosmética a escala global. Según Grand View Research, este mercado crecerá a una tasa anual del 6,6% entre 2026 y 2033, impulsado por consumidores que priorizan el autocuidado, la innovación y productos cada vez más especializados.

A esta dinámica se suma la influencia de la denominada K-Beauty. Este mercado alcanzaría los US$129.200 millones en 2026 y crecería a un ritmo del 10% anual, impulsado por la demanda de formulaciones funcionales, ingredientes innovadores y rutinas de cuidado más sofisticadas.

Para Ana Catalina Echeverri, directora comercial de Laboratorio IH, este escenario está modificando las necesidades de las marcas.

El crecimiento de la industria demuestra que las marcas ya no compiten únicamente por lanzar nuevos productos; hoy la verdadera diferencia está en la capacidad de innovar, desarrollar formulaciones de alto valor agregado y responder con rapidez a las nuevas tendencias del consumidor.

Entre las tendencias que están transformando el mercado aparecen el skinimalism, las fórmulas multifuncionales, los ingredientes de origen biotecnológico, la personalización del cuidado de la piel y las texturas ligeras.

Estas nuevas preferencias llevan a las marcas a buscar aliados con capacidad científica y productiva para convertir las tendencias en productos diferenciados.

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Automatización para escalar la producción cosmética en Colombia

La nueva infraestructura de Laboratorio IH busca precisamente responder a esa transformación. La planta permitirá aumentar la capacidad de fabricación y mejorar la eficiencia de los procesos, al tiempo que incorporará mayores niveles de automatización.

La apuesta también está vinculada con la estrategia de expansión internacional de la compañía. Entre los mercados identificados como oportunidades de crecimiento se encuentra Venezuela, donde Laboratorio IH observa posibilidades asociadas con la recuperación del consumo y el comportamiento de la industria cosmética.

Nuestro objetivo no es únicamente crecer en volumen. Queremos convertirnos en un aliado estratégico para las marcas que buscan innovar, desarrollar productos diferenciadores y competir en mercados cada vez más exigentes.

Con una inversión cercana a los $30.000 millones, una infraestructura de 12.000 metros cuadrados y una apuesta por la automatización, la compañía busca fortalecer desde Colombia su capacidad para atender la evolución de la industria cosmética y acompañar a las marcas en una etapa en la que la innovación, la tecnología y la velocidad de desarrollo son cada vez más determinantes.

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