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¿Hubo infidelidad? Famosa colombiana reveló por qué se terminó su relación

La creadora de contenido recibió la pregunta en medio de una entrevista y se sinceró.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
09:18 p. m.
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Estando en La Casa de los Famosos Colombia, Yaya Muñoz, la conocida presentadora, periodista y creadora de contenido, tuvo química con José Rodríguez y juntos iniciaron una relación tras el fin del reality.

Sin embargo, después de un poco más de seis meses, el romance llegó a su fin y, por lo tanto, en una conversación con La Kalle, Yaya Muñoz decidió contar lo que sucedió.

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Yaya Muñoz volvió a hablar del fin de su relación con José Rodríguez

En la entrevista con La Kalle, Yaya Muñoz planteó que tuvo varios desacuerdos con José Rodríguez y que esa fue la razón principal por la que decidieron terminar la relación.

Sin embargo, la presentadora también expresó que no le guarda ningún rencor y que podría saludarlo sin problema en caso de encontrárselo.

"A mí la verdad me da perecita tocar el tema, pero yo entiendo que es una pregunta que se hace mucha gente. Él fue una persona bien y quiero quedarme con lo bueno. Le aportó mucho a lo que vivimos, le aprendí demasiado y, hoy por hoy, yo lo puedo encontrar, darle la mano y saludarlo", dijo.

"Sí, durante la relación las cosas no se dieron, hubo muchos desacuerdos y él iba en un camino diferente al mío. Tacaño no era, pero uno sabe quién lleva las riendas y en este caso fui yo, pero eso no me importaba porque soy de las que creo que todo se puede cuando se trabaja en equipo, aunque hay cosas que ya no quiero permitir", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras el testimonio de Yaya Muñoz?

Luego de la declaración de Yaya Muñoz, varios internautas afirmaron que no se debería seguir hablando del tema debido a que José Rodríguez ya tiene una nueva pareja.

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"Aun con lo mismo", "no creo que sea buena idea sembrar cizaña" y "hay que superarlo porque él ya está feliz con su novia", han sido algunas de las reacciones.

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