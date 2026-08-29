Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta el 27 de agosto de 2026 por los riesgos asociados al consumo de productos comercializados como “creatina monohidrato” en calidad de materia prima y sin procedencia verificable. El llamado a la ciudadanía se produce después de que las autoridades sanitarias del Distrito Capital reportaran un evento de intoxicación presuntamente relacionado con el consumo de uno de estos productos.

La entidad explicó que las materias primas no están destinadas al consumo directo. Estos insumos deben utilizarse en procesos de fabricación de productos terminados, en los que están sujetos a controles y requisitos de calidad. Por esta razón, consumir directamente una sustancia comercializada como materia prima puede implicar riesgos, debido a que no existen garantías sobre aspectos como su composición, pureza, calidad, trazabilidad o condiciones de almacenamiento.

¿Por qué el Invima advierte sobre la creatina monohidrato comercializada como materia prima?

El riesgo señalado por el Invima está relacionado con productos de origen desconocido, sin registro sanitario, adulterados o falsificados, así como con aquellos que son comercializados irregularmente como “materia prima” para consumo humano. La entidad enfatizó que la advertencia no se refiere a todos los productos que contienen creatina monohidrato.

De acuerdo con el Instituto, en el mercado existen suplementos dietarios con registro sanitario vigente cuya formulación contiene creatina monohidrato y que cumplen los requisitos sanitarios establecidos para su comercialización. La alerta, por tanto, se concentra en aquellos productos cuya procedencia y legalidad no pueden ser verificadas.

El Invima recomendó a consumidores, deportistas y entrenadores verificar el registro sanitario antes de comprar o consumir suplementos dietarios. Esta consulta puede realizarse a través de la página web de la entidad, mediante la opción Consulta Registros Sanitarios.

También aconsejó no consumir productos comercializados como materias primas ni utilizarlos como sustitutos de suplementos dietarios o productos alimenticios. La recomendación busca evitar que un insumo destinado a procesos de fabricación termine siendo utilizado directamente para consumo humano.

¿Cómo identificar un suplemento de creatina que presenta señales de riesgo?

El Invima recomienda adquirir los suplementos dietarios en establecimientos que cumplan con los requisitos sanitarios aplicables y evitar compras mediante redes sociales, plataformas digitales o servicios de mensajería instantánea cuando no sea posible comprobar el origen, la procedencia y la legalidad del producto.

Los consumidores también deben abstenerse de adquirir productos que no tengan información clara sobre el fabricante o importador, número de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario. Entre las señales que deben generar desconfianza están los empaques sin identificación, las etiquetas borrosas o incompletas, la ausencia de sellos de seguridad y la presencia de simbología de riesgo químico incompatible con productos destinados al consumo humano.

Ante cualquier evento adverso asociado con el consumo de suplementos dietarios o productos similares, el Invima recomienda reportarlo ante las autoridades sanitarias competentes. Si una persona presenta síntomas o afectaciones a la salud después de consumir uno de estos productos, debe consultar oportunamente con un profesional de la salud.

La entidad señaló que continuará trabajando junto con las autoridades sanitarias territoriales en acciones de inspección, vigilancia y control para identificar estos productos y adoptar las medidas correspondientes. El objetivo, según el organismo, es contribuir a la protección de la salud pública frente a productos cuya procedencia, composición o condiciones de comercialización no puedan ser verificadas.