México detiene integrantes de ‘La Tía’, red criminal que traficaba migrantes por túneles hacia Estados Unidos

Autoridades mexicanas desarticularon una peligrosa red de tráfico de migrantes que operaba en la frontera con Estados Unidos mediante túneles clandestinos.

Cayeron integrantes de banda que traficaba migrantes

El operativo, realizado este viernes, culminó con la detención de ocho presuntos integrantes del grupo criminal conocido como ‘La Tía’, incluyendo a su líder.

De acuerdo con información de la Marina mexicana, el grupo utilizaba túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para transportar migrantes irregularmente hacia territorio estadounidense.

La célula criminal también está vinculada con otros delitos graves como narcotráfico, secuestro y extorsión, lo que evidencia su amplio alcance delictivo.

El operativo se ejecutó simultáneamente en los estados de Jalisco, en el sur del país, y Chihuahua, en la frontera norte.

Durante las acciones, los agentes aseguraron dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo, según informó la Marina en un comunicado oficial.

Las investigaciones sobre esta red criminal se iniciaron en enero de 2025 tras una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, "donde se exponía una posible red que traficaba personas (...) hacia dicho país", informó la fiscalía mexicana en un comunicado.

La captura se produce en un contexto de mayor presión sobre México en materia migratoria. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, el gobierno estadounidense ha endurecido sus políticas migratorias y le ha exigido a México frenar el tráfico de migrantes.

Hace algunas semanas, ambos países reforzaron la seguridad específicamente en Ciudad Juárez para impedir el paso de migrantes y grupos delictivos, implementando operativos coordinados por aire y tierra.

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México es un país de tránsito para miles de migrantes procedentes principalmente de Centroamérica que cada año intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta ruta representa graves riesgos para quienes la transitan.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 11.000 migrantes han desaparecido desde 2014 en la región de las Américas, principalmente entre México y Estados Unidos, convirtiendo esta zona en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.