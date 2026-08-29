CANAL RCN
Internacional

México detiene integrantes de ‘La Tía’, red criminal que traficaba migrantes por túneles hacia Estados Unidos

De acuerdo con información de la Marina mexicana, el grupo utilizaba túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para transportar migrantes irregularmente hacia territorio estadounidense.

Red que traficaba migrantes
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades mexicanas desarticularon una peligrosa red de tráfico de migrantes que operaba en la frontera con Estados Unidos mediante túneles clandestinos.

Cayeron integrantes de banda que traficaba migrantes

Familias exigen disculpas de Venezuela por migrantes deportados que murieron en terremotos tras llegar de EE.UU
RELACIONADO

Familias exigen disculpas de Venezuela por migrantes deportados que murieron en terremotos tras llegar de EE.UU

El operativo, realizado este viernes, culminó con la detención de ocho presuntos integrantes del grupo criminal conocido como ‘La Tía’, incluyendo a su líder.

De acuerdo con información de la Marina mexicana, el grupo utilizaba túneles en Ciudad Juárez, Chihuahua, para transportar migrantes irregularmente hacia territorio estadounidense.

La célula criminal también está vinculada con otros delitos graves como narcotráfico, secuestro y extorsión, lo que evidencia su amplio alcance delictivo.

El operativo se ejecutó simultáneamente en los estados de Jalisco, en el sur del país, y Chihuahua, en la frontera norte.

Durante las acciones, los agentes aseguraron dos camionetas, 31 teléfonos celulares y equipo electrónico y de cómputo, según informó la Marina en un comunicado oficial.

Las investigaciones sobre esta red criminal se iniciaron en enero de 2025 tras una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, "donde se exponía una posible red que traficaba personas (...) hacia dicho país", informó la fiscalía mexicana en un comunicado.

La captura se produce en un contexto de mayor presión sobre México en materia migratoria. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, el gobierno estadounidense ha endurecido sus políticas migratorias y le ha exigido a México frenar el tráfico de migrantes.

Hace algunas semanas, ambos países reforzaron la seguridad específicamente en Ciudad Juárez para impedir el paso de migrantes y grupos delictivos, implementando operativos coordinados por aire y tierra.

Policía española captura a cinco personas señaladas de traficar con migrantes
RELACIONADO

Policía española captura a cinco personas señaladas de traficar con migrantes

México es un país de tránsito para miles de migrantes procedentes principalmente de Centroamérica que cada año intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta ruta representa graves riesgos para quienes la transitan.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 11.000 migrantes han desaparecido desde 2014 en la región de las Américas, principalmente entre México y Estados Unidos, convirtiendo esta zona en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hungría

Investigan accidente de un avión Gripen en Hungría: revelan qué pasó con el piloto

Asia

El balance de muertos por el alud en Nepal sube a 675

Elon Musk

SpaceX, de Elon Musk, adquiere más de 50.000 hectáreas en Luisiana para construir la base espacial más grande de la Tierra

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Daños generados por la actividad sísmica obligan a 500 estudiantes a compartir dos salones en Boyacá

En días pasados, los alumnos salieron a las calles para exigir que garanticen su derecho a la educación.

Karol G

¿Karol G tiene nuevo novio? Estas fotos encendieron los rumores

Los internautas continúan reaccionando en las redes sociales tras la publicación de la artista.

Cuidado personal

Laboratorio colombiano construirá una de las plantas cosméticas más automatizadas del país

tadej pogacar

OFICIAL: se conoció el parte médico de Tadej Pogačar tras su fuerte caída y este es su estado de salud

Cuidado personal

Hábitos que lo podrían ayudar a despertarse sin necesidad de usar alarma, según la ciencia