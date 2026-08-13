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Terremoto obligó a aplazar loterías en Colombia: estas son las nuevas fechas de los sorteos

Varias loterías en Colombia aplazaron sus sorteos tras el terremoto. Consulte las nuevas fechas y horarios de las loterías de Manizales, Valle y Meta.

Polémica lotería Medellín
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
03:31 p. m.
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Los recientes cambios en los sorteos de las loterías en Colombia continúan tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de agosto de 2026
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Las loterías de Manizales, Valle y Meta, que debían jugarse el miércoles 12 de agosto de 2026, suspendieron sus sorteos y anunciaron una nueva fecha para realizarlos.

Loterías de Manizales, Valle y Meta: nueva fecha de los sorteos

Según informaron las entidades a vendedores, loteros, asesores comerciales y compradores, los tres sorteos fueron reprogramados para el viernes 14 de agosto de 2026 a las 10:30 p. m.

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La Lotería de Manizales trasladó el sorteo número 4968, mientras que la Lotería del Valle modificó la fecha del Sorteo Ordinario 4861.

Por su parte, la Lotería del Meta reprogramó el Sorteo Ordinario 3311, que mantendrá su transmisión habitual por Canal Trece.

"La Lotería del Meta informa a distribuidores, loteros, compradores y ciudadanía en general que el sorteo ordinario número 3311, inicialmente programado para el miércoles 12 de agosto, fue reprogramado. La modificación del calendario se realiza como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por el sismo registrado en diferentes zonas del país el 10 de agosto", explicó la entidad.

¿Cuándo se jugarán las loterías aplazadas en Colombia?

Los cambios no se limitan a los sorteos del miércoles. Desde el terremoto, diferentes loterías modificaron sus calendarios debido a la emergencia.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de julio de 2026
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La Lotería del Tolima, por ejemplo, reprogramó el sorteo 4182 para este jueves 13 de agosto a las 10:30 p.m.

Entretanto, la Lotería de Cundinamarca estableció que el sorteo 4815 se realizará el viernes 14 de agosto a las 11:15 p. m.

Las entidades han señalado que las modificaciones responden a las circunstancias excepcionales ocasionadas por el terremoto y buscan priorizar la atención de las comunidades afectadas.

Quienes hayan comprado billetes o fracciones deberán conservarlos y tener presentes las nuevas fechas establecidas oficialmente para consultar posteriormente los números ganadores.

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