Concejal de Chía es señalado por presunto tráfico de influencias

Noticias RCN tuvo acceso a una serie de audios en los que el concejal de Chía Víctor Fernando Torres estaría incurriendo en un presunto tráfico de influencias, al contactar al director del Instituto de Deportes de Chía, Alexander Gómez.

“Don Coquito, ahí le tengo varios contraticos que van para la Procuraduría y, hasta inclusive, también para la Fiscalía. Usted se metió conmigo, pues va a tener el cuento conmigo, usted no nombró a esa gente mía, entonces tiene el cuento conmigo”, se escucha en una de las grabaciones sobre las que este noticiero trató de hablar con Torres.

En una segunda grabación, el concejal parece insistir: “El cuento es personal conmigo, entonces vamos a ver quién gana la batalla. Ahí tengo varios contraticos que se van pa’ la Procuraduría, inclusive Fiscalía. Usted es generador del gasto, papá”.

Abogados analizan los audios de Torres ¿Qué delitos podría estar cometiendo el cabildante?

Noticias RCN consultó con expertos qué delitos podrían tipificarse, según los audios de las llamadas que Torres habría realizado a Gómez.

Según el abogado, Francisco Bernate, “Son varios los delitos que se estarían cometiendo. En primer lugar, si tiene conocimiento de irregularidades y, hasta ahora las reporta, eso se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia”.

De otro lado, el también abogado Camilo Rojas, señaló que, de tratarse de una llamada de un servidor público a un directivo de la Alcaldía, el reclamo cobra especial relevancia, “pues, de manera preliminar, lleva a la necesidad de investigar la comisión del delito de concusión, al constreñir, exigir o inducir la obtención de un beneficio propio”.