Luto en el fútbol: murió exjugador de manera inesperada

En las últimas horas se confirmó la muerte de un exjugador que hizo parte de las divisiones menores del Chelsea de Inglaterra.

Se trata de Cassius Newton, que tenía 34 años y era el hijo de Eddie Newton, el también exfutbolista que disputó más de 200 partidos con los 'blues' de Londres.

Su deceso fue informado por el Chelsea a través de un sentido mensaje publicado en las redes sociales.

Este fue el mensaje con el que Chelsea lamentó la muerte del exfutbolista Cassius Newton

El Chelsea publicó una foto de Cassius Newton en blanco y negro y se solidarizó con sus seres queridos.

"Chelsea Football Club está devastado al enterarse del fallecimiento del exjugador de la academia, Cassius Newton, hijo de nuestro exjugador y entrenador Eddie", indicaron.

"Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Cassius durante este momento increíblemente difícil", añadieron.

¿Cuál fue la causa de la muerte del exfutbolista Cassius Newton?

De acuerdo con lo que han informado las autoridades, Cassius Newton salió el 18 de julio de 2026 a realizar senderismo en Emiratos Árabes Unidos.

El exfutbolista y su amigo Aran Martinson recorrieron una zona montañosa ubicada en Ras al-Jaima, bajo una temperatura que superó los 40 grados centígrados.

Sin embargo, de repente, Cassius Newton perdió la comunicación con su esposa, ella alertó a las autoridades de lo ocurrido y el británico fue encontrado a cuatro kilómetros de su vehículo.

Tras el hallazgo, el exjugador fue trasladado a un centro hospitalario, pero se terminó confirmando su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

"Estoy destrozado", "mis condolencias para Eddie y su familia", "era un hombre muy top", "Dios mío, esto es muy triste", "siempre lo recordaremos", "que descanse eternamente", "no lo puedo creer", "se nos fue un chico encantador", "partió demasiado temprano" y "vuela alto, campeón", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.