Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:03 p. m.
El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, volvió a despertar la ilusión de miles de apostadores este viernes 12 de septiembre de 2025.

Como cada día, el sorteo entregó un nuevo número ganador acompañado de su respectivo signo zodiacal, combinación que puede convertir a un jugador en millonario de un momento a otro.

Este sorteo, operado de manera oficial y autorizado por Coljuegos, se caracteriza por mezclar la pasión por la astrología con el azar. Los participantes no solo deben elegir un número de cuatro cifras, sino también asociarlo a un signo del zodiaco, lo que da lugar a múltiples formas de ganar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 12 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol del viernes 12 de septiembre de 2025 fue el número XXXX con el signo X.

Los jugadores que acertaron a esta combinación se llevan el premio mayor, aunque el juego también ofrece diferentes categorías de premios menores para quienes logran aproximaciones o aciertos parciales en cifras y signo.

Un sorteo que combina azar y astrología

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las apuestas preferidas de los colombianos gracias a su innovadora propuesta. Para muchos, la posibilidad de elegir su número favorito y acompañarlo de su signo zodiacal añade un componente emocional que va más allá de la suerte.

El sorteo se realiza diariamente y sus resultados pueden consultarse a través de medios oficiales, así como en portales de noticias y puntos de venta autorizados en todo el país.

Con un solo acierto, los apostadores pueden cambiar su vida. Por eso, cada jornada de Super Astro Sol no solo representa la oportunidad de ganar, sino también la emoción de soñar en grande.

