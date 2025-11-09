Resultado Super Astro Sol hoy 11 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol, una de las loterías más populares en Colombia, volvió a despertar la expectativa de miles de apostadores este jueves 11 de septiembre de 2025.

Como ocurre cada tarde, el sorteo entregó un nuevo número y signo ganador que ya hacen parte de la historia del juego.

Con cada edición, este sorteo se consolida como una de las alternativas favoritas para quienes sueñan con un golpe de suerte. El atractivo principal es que no solo se elige un número de cuatro cifras, sino también un signo zodiacal, lo que incrementa las combinaciones y las posibilidades de ganar.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 11 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la tarde dejó como ganador el número XXXX con el signo XXXX.

Este fue el resultado oficial certificado por las autoridades del juego, válido para todos los apostadores que participaron en la jornada.

Cabe recordar que el Super Astro Sol se juega todos los días en Colombia a las 4:00 de la tarde, y su versión nocturna, el Super Astro Luna, se realiza a las 10:30 de la noche.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Sol?

Los jugadores pueden consultar el resultado a través de las páginas oficiales, las aplicaciones móviles de las entidades autorizadas o directamente en puntos de venta físicos.

También es posible seguir el minuto a minuto a través de medios digitales, como este portal, que actualiza los resultados apenas se conoce la combinación ganadora.

Este jueves, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo, que además de entregar grandes premios económicos, genera ilusión y emoción en cada jugada. Para quienes acertaron el número y signo, el Super Astro Sol se convirtió en el boleto a nuevas oportunidades.