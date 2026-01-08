Resultados de la Lotería de Boyacá este 1 de agosto: conozca el premio mayor

Los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 1 de agosto son esperados por miles de jugadores que cada semana participan en este tradicional juego de azar en Colombia.

El sorteo se realiza los sábados en horario nocturno, a partir de las 10:30 p. m., y pone en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de múltiples premios adicionales contemplados en el plan oficial.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá este 1 de agosto

Estos son los resultados de la Lotería de Boyacá:

Premio mayor: 9244

Serie: 386

Siempre verifique que tanto el número ganador como la serie coincidan con su apuesta, pues ambos serán necesarios para reclamar el premio correspondiente.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Boyacá?

El plan de premios de la Lotería de Boyacá incluye un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos, además de algunos premios de 300, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos.

El sorteo también contempla el Boyalotto, mediante el cual los participantes pueden ganar un automóvil Renault Kwid o una casa. La transmisión del sorteo puede seguirse a través del canal oficial en YouTube de la Lotería de Boyacá.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si el número de su billete resultó favorecido, es importante conservar el documento en buen estado y seguir las instrucciones oficiales para iniciar el proceso de cobro. Este requisito permite validar la autenticidad del billete durante el trámite.

Los premios de menor valor pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados. En cambio, los premios de mayor cuantía deben gestionarse directamente ante la Lotería de Boyacá, presentando el billete original y el documento de identidad.