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Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de agosto de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 12 de agosto.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de agosto de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
09:34 p. m.
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Las loterías de Manizales, Valle y Meta volvieron a ser protagonistas este miércoles 12 de agosto de 2026 con sus tradicionales sorteos.

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Miles de colombianos estuvieron atentos a los números ganadores y a los premios mayores entregados durante la jornada. Si compró un billete, puede consultar a continuación los resultados y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Manizales 12 de agosto

La Lotería de Manizales realizó su sorteo durante la noche de este miércoles. El juego, uno de los más tradicionales del país, dio a conocer el número correspondiente a su premio mayor.

  • En el caso de la Lotería de Manizales, el sorteo número 4968, que estaba programado para este miércoles, fue trasladado al viernes 14 de agosto a las 10:30 p. m.

     

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Además del premio mayor, el sorteo contempla diferentes premios secos. Por esta razón, es recomendable revisar el billete completo y consultar los resultados oficiales antes de descartarlo.

Los ganadores deben recordar que existen plazos establecidos para reclamar los premios y que, dependiendo del monto obtenido, pueden aplicarse las retenciones contempladas por la legislación colombiana.

Resultados de las loterías del Valle y Meta del 12 de agosto

La lotería informó que el sorteo, que tenía una programación anterior, ahora se llevará a cabo el viernes 14 de agosto de 2026 a las 10:30 de la noche.

 

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De acuerdo con la comunicación oficial, el sorteo estaba inicialmente programado para este miércoles 12 de agosto, pero fue trasladado al viernes 14 de agosto de 2026, a las 10:30 p.m.

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Si participó en cualquiera de estos juegos, tenga presente que no basta con revisar únicamente las cuatro cifras. La serie del billete también es fundamental para establecer si obtuvo el premio mayor.

Se recomienda conservar el billete en buen estado, evitar entregarlo a terceros y verificar los resultados directamente a través de los canales oficiales de cada lotería.

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