Bancolombia prepara alivios para afectados por el terremoto: habrá periodos de gracia y nuevos créditos

Bancolombia prepara medidas especiales para apoyar a sus clientes afectados por el terremoto registrado esta semana en Colombia.

Entre las alternativas que analiza la entidad se encuentran periodos de gracia para quienes actualmente tienen créditos y nuevas opciones de financiación destinadas a atender las necesidades que surjan durante el proceso de recuperación y reconstrucción.

El anuncio fue realizado por Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, durante su participación en el Congreso de la Andi.

El directivo explicó al diario La República que inicialmente será necesario conocer la magnitud de los daños y las condiciones particulares de las regiones afectadas.

Bancolombia prepara alivios para clientes con créditos

Uno de los primeros frentes estará dirigido a las personas que ya tienen obligaciones financieras con Bancolombia y cuya situación económica se haya visto afectada por la emergencia.

"Para personas que son clientes Bancolombia tenemos 2 aproximaciones. Las personas que tienen créditos vamos a generar alivios que les permita abordar y enfrentar esta situación", inició Mora.

Y agregó: "¿Cómo generamos alivio? Vía periodos de gracia, con unas condiciones que les permita abordar la situación y también para reconstrucción".

Los periodos de gracia permitirían dar un margen temporal a determinados clientes frente al pago de sus obligaciones. Sin embargo, la entidad todavía no ha informado cuánto tiempo durarán, qué créditos podrán acceder ni cuáles serán los requisitos.

Por esta razón, los clientes deberán esperar los próximos anuncios de Bancolombia antes de realizar cualquier solicitud.

Bancolombia también ofrecería créditos para reconstrucción

El segundo frente estará enfocado en quienes necesiten recursos adicionales para recuperarse de los daños ocasionados por el terremoto.

"Por eso entendemos que vamos a necesitar créditos adicionales. Eso los iremos anunciando en la medida en que vamos entendiendo mejor cuál es la situación y la mejor forma de apoyar a las regiones que fueron afectadas", agregó el directivo.

Esto significa que Bancolombia contempla habilitar alternativas de financiación para la etapa de reconstrucción, aunque todavía no se conocen montos, tasas de interés ni condiciones.

La entidad avanzará en la definición de estos beneficios a medida que tenga un panorama más preciso sobre las afectaciones.

Por ahora, los anuncios contemplan dos líneas principales que son los alivios y periodos de gracia para créditos existentes, y financiación adicional para la recuperación.