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PSE anuncia importante cambio en los pagos en Colombia: así funcionará desde ahora

PSE anunció un cambio para facilitar los pagos de alto valor en Colombia, que ahora podrán realizarse en una sola transacción bajo ciertas condiciones.

PSE anuncia importante cambio en los pagos en Colombia: así funcionará desde ahora
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
05:43 p. m.
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Realizar algunos pagos por PSE en Colombia podrá ser más sencillo gracias a un cambio anunciado por el sistema operado por ACH Colombia.

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La novedad permitirá efectuar transacciones de alto valor en una sola operación, evitando que determinados usuarios tengan que dividir el monto para completar una compra o pagar una obligación.

La medida puede ser especialmente útil al momento de cubrir gastos elevados, como una matrícula universitaria, el impuesto predial o la compra de un electrodoméstico. Sin embargo, existe una condición importante: el monto que se podrá transferir dependerá de los límites establecidos por cada entidad financiera.

PSE habilita pagos de alto valor en una sola transacción

Con esta posibilidad, PSE permitirá procesar pagos de mayor cuantía en una única operación, siempre que el banco o entidad financiera del usuario tenga habilitados los límites necesarios para autorizar el valor.

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Esto significa que no se trata necesariamente de un monto ilimitado para todos los clientes. Antes de realizar la operación, será importante verificar los topes establecidos por la respectiva entidad financiera.

El cambio busca simplificar pagos relacionados con educación, impuestos, compras y otras obligaciones que pueden representar desembolsos importantes para los hogares colombianos.

¿Qué cambia para quienes realizan pagos por PSE?

Luis Alberto Fernández Pulido, vicepresidente de operaciones y tecnología de ACH Colombia, explicó al Diario La República que uno de los principales beneficios será reducir los pasos necesarios para completar estas operaciones.

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“La gran ventaja para el usuario es la conveniencia: al poder cubrir el valor total de una compra o trámite en una única transacción, se eliminan procesos engorrosos como dividir el pago en varias operaciones, recurrir a otro medio de pago o buscar formas alternativas de completar el monto”.

El directivo agregó que “el resultado es una experiencia más ágil, con menos pasos, menor margen de error y confirmación inmediata de toda la operación”.

No obstante, antes de hacer un pago elevado, los usuarios deberán revisar los límites que tengan establecidos en su banco para este tipo de operaciones.

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